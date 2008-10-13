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Yaşam

Dink davasında 7. duruşma bugün

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davanın 7. duruşmasında iddianameyle tanıklar dinlenecek.

13 Ekim 2008 03:00

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davanın 7. duruşmasında iddianameyle tanıklar dinlenecek.

Polis memuru Ercan Demir ve Trabzon eski İstihbarat Müdürü Engin Dinç'in de bugün mahkemeye gelerek duruşmada ifade vermeleri bekleniyor. Dinlenecekler arasında bir de gizli tanık var.

Dink ailesinin avukatlarının İstanbul dışında süren 4 ayrı soruşturmanın dava dosyasıyla birleştirilmesi isteklerini yinelemeleri de bekleniyor.

Eski Tabzon Jandarma Komutanı albay Ali Öz hakkında cinayet planlarıyla ilgili gelen istihbaratı değerlendirmediği gerekçesiyle valilik yargılama izni vermişti. Ancak Öz, yargılama iznine itiraz etti. Görevi ihmalden yargılanan astsubay Okan Şimşek ve uzman çavuş Veysel Şahin için ise suçun ihmali davranışla kasten öldürme olabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosya Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Davada 8'i tutuklu 19 kişi yargılanıyor.

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