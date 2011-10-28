Dink davasına yeni savcı

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Nisan ayında tanık dinlenmişti



Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin soruşturmaya yeni savcı görevlendirildi. Cinayetin işlendiği 19 Ocak 2007’den beri soruşturmayı yürüten Savcı Selim Berna Altay’ın özel yetkilerinin kaldırılarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevlendirilmesinin ardından soruşturmada yeni savcı görevlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen soruşturmayı, Ağustos ayında Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde göreve başlayan Savcı Muammer Akkaş’ın yürütmesine karar verdi. Akkaş’ın önümüzdeki günlerde soruşturma dosyasını incelemeye başlayacağı belirtildi. Ocak 2007’den beri devam eden soruşturmayı artık Muammer Akkaş yürütecek. Akkaş, halen sanatçı İbrahim Tatlıses’e yönelik saldırıya ilişkin soruşturmayı yürütüyor.Devam eden Dink soruşturmasında geçtiğimiz Nisan ayından Erhan Özen tanık olarak ifade vermişti. Özen ifadesinde JİTEM’e çalıştığını, 2004 yılında Ergenekon davasının tutuklu sanığı Sevgi Erenerol'un talimatıyla Dink'i yabancı mezarlığına götürdüklerini, Dink ile Erenerol’un yarım saat bir aracın içinde görüştüğünü söylemişti. Özen’in bu ifadelerinin ardından Ergenekon davası sanıkları Sevgi Erenerol ve Muzaffer Tekin’in ifadesinin alınabileceği belirtilmişti.