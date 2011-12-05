Dink davası yine ertelendi!

T24 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni iken öldürülen Hrant Dink'le ilgili, 2'si tutuklu 19 sanık hakkında açılan dava, 26 Aralık 2011 tarihine ertelendi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada, Dink ailesinin avukatlarınca mahkeme heyetine okunmasına devam edilen esasa ilişkin görüş metninde, ''Hrant Dink kimdi ve neden öldürüldü?'' başlıklı bölümde, Hrant Dink'in geçmişi ve yaşamı ile gazetecilik faaliyetleri anlatıldı.



Hrant Dink'in kim olduğunun anlaşılabilmesi için, aralarında ''Niçin hedef seçildim'' ve ''Ruh halimin güvercin tedirginliği'' yazılarının da olduğu Dink'in yazılarından seçkilerin okunduğu görüş metninde, Dink'in yazılarında belirttiği kişilerle ilgili soruşturma savcılığının soruşturma açması gerektiği ifade edildi.



Görüş metninin ''Cinayete hazırlık süreci'' ve ''Cinayete giden süreçte medyanın rolü ve önemi'' başlıklarının da yer aldığı ilk bölümünün okunmasının ardından, ikinci bölümün okunması bir sonraki duruşmaya bırakıldı.



Duruşmada söz alan sanık avukatları ise müdahillerin konuşması ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kayıtlarının incelenmesinden sonra esasa ilişkin görüşlerini dile getirdiler.



Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Aralık 2011 tarihine erteledi.



