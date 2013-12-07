Dink suikastı sonrası 'ya sev ya terk et' afişi astıran o isim CHP'yi karıştırdı

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye başkanlığı için eski ülkücü olan eski İskenderun Belediye Başkanı Mete Aslan’ı aday göstereceği iddiası partide tepkiyle karşılandı. Aslan, Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından “Ya sev ya terk et” yazılı afişler astırmış, rahip Andrea Santoro cinayetinin ardından ise “Müslüman mahallesinde salyongoz satılmaz” demişti.

Cumhuriyet gazetesinden Akın Bodur'un haberine göre, CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye başkanlığı için daha önce ANAP ve DYP’den İskenderun Belediye Başkanlığı yapmış Mete Aslan’ı aday göstereceği iddiası kentte büyük rahatsızlık yarattı. Susurluk kazasında ölen ülkücü Abdullah Çatlı ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilen Aslan, İskenderun Belediye Başkanlığı seçimlerinde Alevi başkan adayları Ali Şepşül ve Gazanfer Dik’e karşı yarışırken, “Alevi başkanın kıydığı nikâh geçerli mi” yazılı bildiriler dağıtılmıştı. Aslan’ın belediye başkanlığı yaptığı 14 yılda İskenderun'da 2 gazete sahibi bıçaklanmış, CHP ilçe başkanı yumruklu saldırıya uğramış, SHP’nin ilçe başkanlığı kurşunlanmıştı. Aslan, ihale yolsuzluğu ve belgede tahribat suçlarından da yargılanmıştı.

2004 seçimlerinde CHP’nin İskerun Belediye meclisinde 14 sandalye alması üzerine ise Aslan, “14 belediye meclis üyesi aldınız diye, beni tehdit mi ediyorsunuz? Çok konuşanın dilinin koparır, kıyma yapar ve ona yedirtirim” demişti.

İskenderun CHP İlçe Sekreteri Jorj Basus, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir mektup yazarak, “Dink cinayetinin ardından bu kentte ‘Ya sev ya terk et’ diye bilbordlara afişler asan, Trabzon’da öldürülen rahip Santoro’nun arkasından ‘Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz’ açıklaması yapan faşist bir anlayışa sahip bu şahsın adının CHP ile geçmesi bile bizim için utanç kanağıdır” ifadelerini kullandı.

Partililer Ankara’yı faks yağmuruna tuttu

CHP İskenderun İlçe Başkanlığı’nda toplanan bir grup partili ise Aslan’ı istemediklerine dair imza topladı. Parti üyesi Ali Rıza Toprak, “Bırakın onun partimizden aday olmasını, isminin partimizde anılmasına dahi tahammülümüz yok. Mete Aslan’ı partimizden aday göstermek için uğraşan partilileri de ayıplıyorum. Genel başkanımızı sürekli rahatsız edeceğiz. O CHP adayı olamaz, olamayacak” dedi. CHP İskenderun İlçe Başkanı Süleyman Uyar da partilileri Aslan’a karşı genel merkezi faks yağmuruna tutmaya çağırdı. Uyar, “Bir hafta öncede yöneticilerimiz ile Ankara’da komisyonla görüştük. Mete Aslan’ın isminin geçtiğini, bu kişinin atanması halinde sıkıntı yaratacağını, 15 sene boyunca partililerimize yaptığı eziyet ve baskıları anlattık. Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, böyle bir talebin olmadığını söyledi. Ama geçen bir haftalık zaman içerisinde ne oldu onu bilmiyoruz” dedi.

'CHP’lilere kan kusturdu!'

Hatay İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nilgün Selçuk ise “15 yıl boyunca CHP’lilere kan kusturan, hakaret eden, dikta rejmini İskenderun’da yaşatan, CHP’lileri canından bezdiren, aç, işsiz bırakan ırkçı yaklaşımlarıyla ‘Ya sev, ya terk et’ diyerek İskenderun’u karartan zihniyetin karşısındayız. Ruhumuzu inciten, sol yanımızı acıtan bu adaya hep birlikte karşı durup ‘hayır’ diyoruz” ifadesini kullandı.

Alevilerden tepki

Alevi Kültür Dernekleri İskenderun Şube Başkanı Kemal Soysüren ve Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı İskenderun Şube Başkanı Düzgün Argun da Aslan’ın Alevilere karşı önyargılı olduğunu belirterek, “Cemevi talebimizi her defasında değişik mazeretlerle reddetmiştir. Bu da Alevi toplumuna bakış açısının en önemli göstergesidir. Bir toplumun kültürü ve inancı en az su ve ekmek kadar kutsaldır. Nasıl bir belediye başkanı görmek istersiniz diye sorarsanız, yerel yönetici olacak adayların, toplumların kültürüne, inançlarına, dillerine ve renklerine bakış açısının eşit mesafede olan bir aday herkesin talebi olmalıdır. Özellikle farklı kültür ve inançların yaşadığı Hatay’da bu önemlidir” dedi.