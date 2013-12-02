'CHP iki ilde sağcı aday gösterecek'

ABD gezisine çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Washington'a giden Cumhuriyet gazetesinden Utku Çakırözer, CHP'nin yerel seçimler için belirli bölgelerde, sağcı adaylar göstereceğini yazdı. Çakırözer'in aldığı bilgilere göre, eski MHP'li Mete Aslan'ın, CHP'nin Hatay Belediye Başkan adayı olması bekleniyor. Sağ adayların tercih edileceği diğer illerin ise Adana ve Bursa olması bekleniyor. Sivas'ta da alevi oylarını alan ancak kazanmak için daha fazlasına ihtiyacı olan CHP, sünni bir aday göstermeyi planlıyor. Sivas için ismi geçen aday ise Prof. Gülümser Heper.

Yazının tamamı şöyle:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki parti yöneticileriyle Ankara ayağını da eklediğimizde 12 saati aşan uzun bir yolculuktan sonra Washington’a ulaştık. Washington’da CHP liderinin söyleyecekleri merakla bekleniyor. Kılıçdaroğlu üç mesajı güçlü biçimde vurgulama niyetinde:

1. Türkiye’de baskıcı ve otoriter bir iktidara karşı demokrasi ve özgürlükler mücadelesi veriliyor. Gezi protestoları bunun en çarpıcı örneğidir.

2. CHP; Suriye, Mısır, Irak, İsrail ve Çin’den füze alımı gibi temel dış politika konularında AKP’den farklı görüşlere sahiptir.

3. CHP iktidarında ekonomik istikrar korunacaktır.

Yolda da adayları çalıştı

Washington’da CHP’nin görüşleri kadar ‘gücü’ de merak ediliyor. Bunu ise liderin konuşmaları değil sandıktan çıkaracağı sonuç belirleyecek.

Bu gerçeğin farkında olan Kılıçdaroğlu da Ankara-Washington yolunda yerden 10 bin metre yükseklikte dahi mesaisinin ağırlıklı bölümünü yerel seçim stratejileri ve aday belirleme çalışmalarına ayırmış durumda.

Beyoğlu’nu ‘Geziciler’ belirlesin

Kafasındaki soru çok basit:

Nerede, hangi taktikle kazanırız?

Örneğin Beyoğlu... Gezi Direnişi’nin gücünü sandığa yönlendirmek istiyor. Eski Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç’ın şansını soran gazetecilere Beyoğul planını açıkladı:

“Beyoğlu’nda adayı biz belirlemeyeceğiz. Taksim Dayanışması bileşenlerine çok açık söyledim. ‘Sizin ortaklaşa bulacağınız aday CHP’nin adayı olacaktır’ dedim. Onların ortak adayını bekliyoruz...”

Hatay’da MHP’li aday

Dün arkadaşımız Ayşe Sayın’ın da ortaya koyduğu gibi, CHP kazanma şansını artıracağına inandığı yerlerde yelpazenin ‘sağındaki’ isimlere kapılarını açmada tereddüt göstermeyecek. Bunun kamuoyunda çok ses getirecek iki örneğini bu yolculukta öğrendim: Hatay ve Adana.

CHP’nin geleneksel olarak Alevi kökenli seçmenlerden aldığı oy Hatay’da seçim kazanmasına yetmiyor. Kılıçdaroğlu bu kez AKP’nin karşısına Sünni kökenli ve geçmişte MHP’den belediye başkanlığı yapan bir ismi çıkaracak. CHP’nin Hatay adayının eski İskenderun Belediye Başkanı Mete Aslan olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP benzer bir hamleyi de Alevi kesimlerin desteğini aldığı Sivas’ta yaparak Sünni bir adayla oylarını daha da artırmaya çalışacak. Adayı Prof. Gülümser Heper olacak.

Bursa’da ise tercih, geçmişte DYP’de siyaset yapan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Necati Şahin olacak.

Durak’a ‘koşullu’ adaylık

Kılıçdaroğlu’nun “kazanacak isim” arayışı nedeniyle “ince taktik” izlediği bir büyük il de Adana. Yıllardır hep sağ partilerden (AKP, MHP, ANAP) belediye başkanı seçilen Aytaç Durak hâlâ güçlü bir isim. Anketlere göre CHP aday adaylarının hiçbirinin kişisel popülaritesi Durak’a erişemiyor. Ancak hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle CHP örgütü Durak’a çok soğuk bakıyor.

Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak için Durak’ı istiyor, diğer yandan ise kamuoyu ve tabanda olumsuz bir algı oluşmaması çabasında. Bunun için bir “hibrid çözüm” yaratmışlar.

Durak CHP’den aday gösterilecek. Seçilmesi halinde ise yardımcıları CHP yönetimi tarafından belirlenecek ve tüm icraatları çok sıkı parti denetimi altında tutulacak. CHP lideri ilk kez Adana’da uygulayacağı bu modeli merkez ya da sağdan aday göstereceği başka seçim bölgelirinde de kullanmayı düşünüyor.

Anketten Nazlıaka çıkıyor ama...

Ankara... “CHP’nin adayı yok” deniyordu ama ankete konacak CHP içinden ve dışından yaklaşık 10 isim rahatlıkla bulundu.

Anketin sürprizi?.. Aylin Nazlıaka...

Grup başkanvekili de olan popüler aday Muharrem İnce ile aralarında sadece bir oy var. Gezi Direnişi ve ODTÜ olayları sırasında başkentte kamuoyunun yakından tanıdığı Nazlıaka anketten çıktı ama parti yönetiminde istenen etkiyi henüz yaratmış değil.

Milletvekilliği avantajını kullanan bu iki isim karşısında, Ankaragücü eski başkanı işadamı Cengiz Topel Yıldırım’ın da güçlü bir alternatif olarak ortaya wçıktığı belirtiliyor. Geçmişte ANAP ve CHP’de siyaset yapan İlhan Kesici’nin anketlerde çok iyi sonuç elde edemediğini öğrendik. İsmi konuşulan Lütfullah Kayalar ise CHP tarafından ankete bile konmamış.

‘Partiyi gençleştirmek lazım’

Kılıçdaroğlu dün gezide kendisine eşlik eden heyetle sohbetinde “Partiyi gençleştirmek lazım. Bu yerel seçimler bunun ilk işareti olacak” dedi. Nitekim bu yönde kararlar da almış. CHP’deki “gençleşmenin” önde gelen isimlerinden Özgür Özel’in Manisa’dan aday gösterilecek. Kazanma ihtimali düşük değil. Ancak kazanamasa dahi önemli oy artışı sağlaması bekleniyor.

Elazığ’da da 27 yaşında bir adayla seçmen karşısına çıkacak CHP.

Ve Sarıgül...

CHP’de Mustafa Sarıgül’ün “adaylık” takvimi de belirlenmiş. Önce başvuru yaparak resmen aday adayı olacak. Aralık ayının ikinci haftası CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanlığı binasının açılışında Kılıçdaroğlu ile Sarıgül bir araya gelecek. Meydandan halka açıklanacak adaylık, aralık ortasında parti meclisinde yapılacak oylamayla da resmiyet kazanacak. İstanbul için hevesli diğer aday adaylarının da artık kendilerini bu gerçeğe alıştırdıkları söyleniyor.

Kılıçdaroğlu iç ve dış politikada AKP’den farklı duruşunu ABD yönetiminin karar vericilerine anlatmak için Washington’da... Ve bu güçler üzerinde en etkili mesajın İstanbul’da ve Anadolu’da sandıktan çıkacak sonuç olacağını çok iyi biliyor."