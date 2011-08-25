Dink cinayetinde TİB kararı: Kayıtları gönderin

T24

Hrant Dink cinayeti davasının görüldüğü İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, müdahil avukatların talebi üzerine, Telekomünükasyan İletişim Başkanlığı’ndan olay yerindeki tüm telefon görüşmelerinin kayıtlarını istemişti.Şüpheli ya da sanık olmayan birçok kişinin kayıtlarının alınmasının özel hayatın ihlal edilmesi anlamına geleceği gerekçesiyle talebe olumsuz yanıt veren TİB, aynı zamanda bu kararın geri çekilmesi için bir üst mahkeme olan 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.İtirazı değerlendiren mahkeme oy birliği ile verdiği kararında, 'özel hayatın gizliliğinin ihlal edileceği' gerekçesini kabul etmedi ve istenilen kayıtların gönderilmesi gerektiğine işaret ettiTelekomünükasyon İletişim Başkanlığındaki kayıtlar 5 yılda bir siliniyor. Dink'in öldürüldüğü gün yapılan kayıtların silinmesi için 5 aylık bir süre kaldı.