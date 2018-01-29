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 DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASI

- Sanık savunmaları devam ediyor Haber: Özden ATİK /İstanbul, DHA  Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlüleri

29 Ocak 2018 19:07

- Sanık savunmaları devam ediyor

Haber: Özden ATİK /İstanbul, DHA 
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 11\'i tutuklu 85 sanıklı davaya devam edildi. 
Duruşmada savunmasını yapan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlisi Cevat Eser, Dink cinayetiyle ilgili emniyet tarafından hiçbir şekilde karakoluna bilgi gelmediğini belirterek \"Bu olayın aydınlatılması için elimden gelen her şeyi yaptım\" dedi.

\"HİÇBİR ZAMAN İHMAL VE KASTIM OLMADI\"
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile dönemin İstanbul İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer\'in aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanıkl ve bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve Dink ailesinin avukatları katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlisi Cevat Eser\'in savunması alındı. FETÖ ile herhangi bir bağlantısını olmadığını, kendisi ve ailesinden kimsenin de bu terör örgütüyle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen sanık Eser, \"Dink cinayetinde hiçbir zaman ihmal ve kastım olmadı. Hatta bu olayın aydınlatılması için elimden gelen her şeyi yaptım\" dedi. 

\"HAYAL, BİZİ GÖRÜNCE HEP KAÇARDI\"
Sanık Cevat Eser, Yasin Hayal\'in evinde arama yaptıklarını ancak neden arama yaptıklarını şu anda hatırlayamadığını belirterek \"Yasin Hayal, bizi görünce hep kaçardı. Psikolojik sorunları vardı. Devriye sırasında karşılaşıyorduk. Bir kez evine arama yapmaya gittik. Kız kardeşi bir odayı aratmak istemedi zorla girip aradık. Kız kardeşi de bize aşırı tepki gösterdi. Yasin Hayal de ailesi de psikolojik sorunluydu\" diye konuştu. Sanık Eser, çapraz sorgusunda ise \"Hrant Dink cinayetiyle ilgili emniyet tarafından hiçbir şekilde benim karakoluma bilgi, belge gelmedi. Siz diyorsunuz ki \'herkes biliyordu.\' Pelitli, 40 bin nüfuslu bir yerdir. Yüzlerce devlet memurunun yaşadığı bir yerdir. Yüzlerce devlet memuru duymadıysa benim duymam mümkün değil. Yıllık 2 bin olayın olduğu bir yerden bahsediyorum\" şeklinde konuştu. 
Tutuksuz sanıklardan astsubay Ünsal Gürel de suçlamaları kabul etmeyerek hiçbir zaman istihbaratta görev yapmadığını söyledi. Cinayet tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı\'nda asayişten sorumlu olarak görev yaptığını ifade eden sanık Gürel, \"FETÖ/PDY ve başka hiçbir örgütün üyesi değilim. Hiçbir zaman açığa alınmadım\" dedi. 
Duruşma yarına ertelendi.


 

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