Dink cinayeti şüphelisi Cizre'ye Emniyet Müdürü oldu

Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle ifadesi alınan dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü amiri Ercan Demir, Cizre'ye emniyet müdürü olarak atandı. Dink davası avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, olayı "Vahim" olarak nitelendirdi.

Cizre’de 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından görevden alınan İlçe Emniyet Müdürünün yerine Hrant Dink cinayeti şüphelisi, Ercan Demir atandı. Demir, Dink cinayeti döneminde Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde amir olarak görev yapıyordu. Dink Davası Avukatı Hakan Bakırcıoğlu, “Ercan Demir, Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu olanlardan biridir. Böyle birinin Cizre’ye emniyet müdürü olarak atanması çok vahim” dedi.

Evrensel gazetesinden Erdal İmrek'in haberine göre, Ercan Demir, Dink cinayetinde şüphelisi olarak ifadeye çağrılmıştı.



Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun Dink cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, Hrant Dink öldürüldüğünde Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğünde amir olan Ercan Demir için, ‘Yasin Hayal ve grubunun izlenmemesinde ihmali var’ denmişti.

Demir’in Cizre Emniyet Müdürü olarak atanmasını değerlendiren Hrant Dink Davası avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, “Ercan Demir, Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu olanlardan biridir” dedi. Demir’in de şüpheli olduğu Dink cinayetine ilişkin süreci hatırlatan Bakırcıoğlu, “30 Nisan 2013’te yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle CMK 172. maddeye bir ekleme yapıldı. Ve orada dendi ki;

Etkin soruşturma yapılmadan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişse ve AİHM bu konuda ihlal kararı oluşturmuşsa başvuru üzerine yeniden soruşturma yapılır. Biz de bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin etkin soruşturma yapılmadığına dair verdiği karara dayanarak, İstanbulİl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon Jandarma Komutanlığı görevlileri hakkında İstanbul’da, TMK 10. maddeyle yetkili savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Şüpheli olarak ifadeye çağrıldı

İstanbul Savcılığı’nın, Trabzon’daki görevlilerle ilgili kısmı ayırarak görevssizlik kararı verdiğini ve dosyayı Trabzon’a gönderdiğini, Trabzon’daki savcılığın ise dosyayı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) gönderdiğini söyleyen Bakırcıoğlu, “HSYK 1 Temmuz 2014 tarihli kararında hem Trabzon Emniyeti hem de Trabzon Jandarma Komutanlığı görevlileri hakkında soruşturma yapılması gerektiği karara bağladı. TMK 10. maddeyle yetkili İstanbul Savcılığı, Trabzon’daki dosyayı isteyerek iki dosyayı birleştirdi” dedi.

HSYK’nın Trabzon’daki emniyet ve jandarma görevlilerinin cinayetteki sorumluluğunun araştırılmasına yönelik bağlayıcı kararının ardından bazı kişilerin ifade verdiğini söyleyen Bakırcıoğlu, “İfadesi alınan bazı görevliler hakkında TCK 80. madde kapsamında tutuklama talep edildi. Cizre’ye atanan Ercan Demir de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılanlardan biridir” diye konuştu.

Demir’in cinayetteki sorumluluğu çok açık

Ercan Demir’in Hrant Dink cinayetindeki sorumluluğunun çok açık olduğunu söyleyen Bakırcıoğlu, “Biz hiçbir zaman ‘Ercan Demir’in cinayette ihmali var’ demedik. Demir kasıtlı olarak bu cinayetin önüne geçmeyenlerden biridir. Ercan Demir henüz ifade vermedi ama ifadeye çağrıldı. Böyle bir ismin Cizre’ye Emniyet Müdürü olarak atanması çok vahim” değerlendirmesini yaptı.