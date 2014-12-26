Dink cinayeti soruşturmasında iki polis serbest

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen iki polis serbest bırakıldı.

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen, dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olan Özkan Mumcu ile polis memuru Muhittin Zenit, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Dink cinayeti soruşturması kapsamında ''şüpheli'' sıfatıyla ifadelerinin alınması için çağrılan Özkan Mumcu ve Muhittin Zenit, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Mumcu ve Zenit, soruşturmayı yürüten savcı Gökalp Kökçü'ye ifade verdi.

Savcı Kökçü'nün, "ihmali davranışla ölüme sebebiyet verme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiği şüphelilerin sorgu işlemi sona erdi. Hakimlik, Mumcu ve Zenit'i, "yurtdışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı.

Şüphelilerden, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli istihbaratçı polis memuru Muhittin Zenit'in, Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na 17 Şubat 2006'da gönderilen yazıya ekli F4 raporunu hazırladığı ve bu raporda "ses getirici bir eylemde bulunularak Dink'in öldürüleceği" şeklinde uyarılar olduğu iddia edilmişti.

Bu arada, önceki gün ifade verme işleminin ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı'nın avukatınca, tedbirin kaldırılması talebiyle mahkemeye itiraz dilekçesi sunulduğu öğrenildi.

- Soruşturma süreci

Hrant Dink cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör ile emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 9 kamu görevlisi hakkında açılan soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce verilen takipsizlik kararı, Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 Haziran'da kaldırılmıştı.

Heyet, gereğinin yapılması için soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilmesine hükmetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Birimi savcılarından Yusuf Doğan'a teslim edilen, Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddialarına yönelik dosya ile devam eden soruşturma dosyası, tek soruşturma dosyası olarak birleştirilmişti. Yusuf Doğan'ın Yargıtay'da görevlendirilmesiyle dosya, aynı bürodaki görevli savcılardan Gökalp Kökçü'ye devredilmişti.

Tek dosyayla soruşturma yürütmeye başlayan savcılık, bu soruşturma kapsamında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, emniyetteki paralel yapı soruşturmasında tutuklu bulunan eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı'nın "şüpheli", cinayet davasının sanığı Ogün Samast'ın ise "tanık" sıfatıyla ifadelerine başvurmuştu.

İfade veren şüphelilerden Faruk Sarı, sevk edildiği mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.