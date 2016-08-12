Dink cinayeti soruşturmasında 1 albay tutuklandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink soruşturması kapsamında tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden Albay Ali Barış Sevindik tutuklandı. Albay Sevindik ile tutuklanan jandarma sayısı 10 oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün yürüttüğü Hrant Dink cinayeti soruşturmasında, cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Kısım Amiri Albay Ali Barış Sevindik, istihbaratçı astsubaylar Eyüp Temel ile Metehan Kadir Yıldırım, "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek ve FETÖ üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanan en üst rütbeli subay

Albay Ali Barış Sevindik, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek ve 'FETÖ' üyesi olmak suçundan tutuklandı.



İstihbaratçı astsubaylar Eyüp Temel ile Metehan Kadir Yıldırım ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Dink cinayeti soruşturması kapsamında daha önce 9 istihbarat görevlisi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan en rütbeli subay olan Albay Ali Barış Sevindik ile tutuklanan jandarma sayısı 10 oldu.