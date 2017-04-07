Dink cinayeti, Şike ve Ergenekon davasına bakan hâkimler için 15 yıl hapis istemi

'FETÖ' soruşturması kapsamında 25 hâkim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı. Şike davası hakimi Mehmet Ekinci'nin de sanıkları arasında bulunduğu iddianamede İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

DHA'nın haberine göre, Hrant Dink ana davasının duruşma savcısı Hikmet Usta ve bir dönem 'Ergenekon' soruşturmasını da yürüten Başsavcıvekili Cihan Kansız, 17-25 Aralık sürecinden sonra 62 şüphelinin tahliyesine karar veren hâkimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edildi.

Cihan Kansız, Mehmet Ekinci, Sedat Sami Haşıloğlu, Metin Özçelik, Mustafa Başer ve Hikmet Usta'nın da aralarında bulunduğu 25 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

227 sayfadan oluşan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde cumhuriyet savcısı İsa Dalgıç tarafından yazılan iddianamede eski 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı şüpheli Mehmet Ekinci hakkında bazı iddialar yer aldı. "Şike" dosyasında diğer hâkim savcılarla birlikte organize illegal bir yapının üyesi olduğu öne sürülen iddianamede, "Örgüt kurucu ve yöneticilerinin talimatları doğrultusunda proje hazırlatarak, bu projeye uygun şekilde kumpas eylemleriyle soruşturmayı yürüttüğü belirtildi"