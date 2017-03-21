Dink cinayeti için 6 yakalama kararı talebi; listede Gülen, Dumanlı, Faruk Mercan, Adem Yavuz Arslan da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında Fethullah Gülen, eski Savcı Zekeriya Öz, gazeteciler Faruk Mercan, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan ile avukat İbrahim Koca hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Hrant Dink cinayeti soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı.

Savcı Kökçü, firari Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler Faruk Mercan, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan ile avukat Halil İbrahim Koca hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Talep, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirilecek.

6 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü, Dink cinayeti hükümlüsü Ogün Samast'ın 20 Ocak 2007'de Samsun Otogarı'nda yakalandıktan sonra Samsun Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde gözaltında tutulduğu sırada Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez" sözü bulunan Türk bayrağı önünde çekilen fotoğraflar ve videoların 2007 ve 2016 yılının Eylül ayında bazı medya kuruluşlarında yayınlanmasına ilişkin 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gazeteci Muammer Ay ile Murat Bayrak, Yüksel Avan, Birol Ustaoğlu, Yakup Kurtaran ve Ahmet Çetiner gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan iki şüpheli ise aranıyor.