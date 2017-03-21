T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dink cinayeti için 6 yakalama kararı talebi; listede Gülen, Dumanlı, Faruk Mercan, Adem Yavuz Arslan da var

Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınmıştı

21 Mart 2017 21:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında Fethullah Gülen, eski Savcı Zekeriya Öz, gazeteciler Faruk Mercan, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan ile avukat İbrahim Koca hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Hrant Dink cinayeti soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı. 

Savcı Kökçü, firari Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler Faruk Mercan, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan ile avukat Halil İbrahim Koca hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi. 

Talep, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirilecek. 

6 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü, Dink cinayeti hükümlüsü Ogün Samast'ın 20 Ocak 2007'de Samsun Otogarı'nda yakalandıktan sonra Samsun Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde gözaltında tutulduğu sırada Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez" sözü bulunan Türk bayrağı önünde çekilen fotoğraflar ve videoların 2007 ve 2016 yılının Eylül ayında bazı medya kuruluşlarında yayınlanmasına ilişkin 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 

Bunun üzerine 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gazeteci Muammer Ay ile Murat Bayrak, Yüksel Avan, Birol Ustaoğlu, Yakup Kurtaran ve Ahmet Çetiner gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan iki şüpheli ise aranıyor.

ETİKETLER

hrant dinkcinayetsoruşturmaFethullah Güleneski Savcı Zekeriya ÖzFaruk MercanEkrem DumanlıAdem Yavuz Arslanavukat İbrahim Koca

İlgili Haberler

Dink cinayeti soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24