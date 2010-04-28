Dink ailesinden yeni savcı talebi

T24 - Öldürülen gazeteci Hrant Dink'in ailesi, ''cinayet planının soruşturulabilmesi için zamanının ve mesaisinin mümkün olabildiğince çoğunu bu soruşturmaya ayıracak savcıların görevlendirilmesi, görevlendirilecek savcılara bu soruşturmanın dışında başka görev verilmemesini'' talep etti.





Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne bir dilekçe sunarak, Hrant Dink cinayetiyle ilgili soruşturmanın genişletilerek, soruşturmaya yeni savcı ya da savcıların atanmasını talep etti.





Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, çocukları Delal ve Arat Dink ile kardeşi Hosrof Dink'in ''başvuran'' olarak yer aldığı dilekçede, İstanbul 14. Ağır Ceza ve Trabzon 2. Sulh Ceza mahkemelerinde yürütülen yargılama faaliyetleri, Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişlerince açıklanan rapor ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerince yürütülen ön incelemeler sonrasında hazırlanan raporlar ışığında tartışmasız gerçeklerin ortaya çıktığı belirtildi.





Dilekçede, ''Tartışmasız olan gerçek şudur ki Hrant Dink'in öldürülmesi eylemi, profesyonel bir örgüt tarafından çeşitli safhalardan oluşan bir operasyon şeklinde örgütlenmiş ve hayata geçirilmiştir'' ifadesi kullanıldı.





Sürecin, ''hazırlık, kamuoyu oluşturma ve eylem ile eylemden sonra manipülasyon, delillerin yok edilmesi, karartılması safhalarından oluştuğu'' iddia edilen dilekçede, bütün safhaların üç yılı aşkın bir süreyi kapsadığı aktarıldı.





Dilekçede, ''Kafes Eylem Planı'' olarak bilinen ve İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası açılan iddialara ilişkin bir çalışma ve irdeleme yapıldığı hatırlatılarak, bütünün parçaları olarak, her biri ayrı soruşturma veya kovuşturmaların konusu olan olaylar ve yargılamaların birbirinden kopuk bir biçimde ele alındığı savunuldu.





İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşmada, olayların bir bütün olarak değerlendirilmesi taleplerine ilişkin dilekçeyi kabul ettiği ve bu hususta taleplerin gereği için Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verildiği hatırlatılan dilekçede, ''Ancak, kabul edilmelidir ki Savcılığın bu soruşturmayı, gereği gibi ve layıkıyla yürütebilmesi için zamanını ve mesaisini salt bu işe hasredecek savcılara ihtiyacı vardır'' ifadelerine yer verildi.





''Halen iş yükü ve yoğunluğu ağır olan sayın savcılardan dilekçemizde belirttiğimiz kapsamda bir soruşturmanın kısa sürede ve gereği gibi sonuçlandırılmasının beklenemeyeceği açıktır'' denilen dilekçede, ''Hrant Dink cinayeti planının soruşturulabilmesi için zamanının ve mesaisinin mümkün olabildiğince çoğunu bu soruşturmaya ayıracak savcıların görevlendirilmesi ve bu savcılara söz konusu soruşturma dışında başka görev verilmemesi'' talep edildi.