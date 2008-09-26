Dink ailesi soruşturma istiyor

Öldürülen gazeteci Hrant Dink'in ailesi, sorumlu oldukları tespit edilen emniyet görevlileri için soruşturma izni vermeyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi hakimleri hakkında tarafsız davranmadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmasını istedi.



Öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ailesi, aralarında İstanbul Emniyet Müdürü (delalettin Cerrah'ın da bulunduğu sekiz emniyet görevlisi için soruşturma izni vermeyen İstanbul Bölge tdare Mahkemesi hakimleri hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) şikayette bulunarak hakimler hakkında adli ve idari soruşturma anılmasını talep etti.

Dink ailesi adına HSYK'ya şikayette bulunan avukat Fethiye Çetin, dilekçesinde, istanbul Kmniyeti'nin cinayetteki sorumluluğunu tespit etmek için İçişleri Hakanlığı müfettişlerince yaklaşık bir buçuk yıldır süren ön inceleme sürecinin İstanbul Bölge idare Mahkemesi'nin 27 Haziran 200H tarihinde aldığı bir paragraflık gerekçesiz kararla tamamlandığını ifade etli. Dilekçede ayrıca müfettişler tarafından yapılan ön inceleme sonucunda ulaşılan birçok bilgiye ve bilirkişilerin görevlilerin sorumlu olduklarına dair yapılan birçok tespite rağmen, Bölge İdare Mahkemesi'nin, emniyet görevlilerinin hiçbiri hakkında soruşturma i/m verilmemesine karar verdiği kaydedildi. Dilekçede şunlar dile getirildi:



TARAFSIZ DAVRANMIYORLAR



• Şikâyet olunan hakimler Başkan Atilla Sarp, Üyeler İlhan Hanağası ve Sadettin Yaman, kanun hükümlerine açıkça aykırı yöntem ve usulle tarafsız davranmayarak yaptıkları yargılama ve verdikleri

gerekçesi/ iki satırlık kararla sorumlulukları açıkça ortada olan kamu görevlilerinin yargısal denetimden kurtulmalarına neden olmuştur. Kurulunuzdan hakimler hakkında adli ve idari soruşturma açılmasını talep ederiz."



ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE İHMALLER SIRALANDI



HSYK'ya verilen dilekçede bir buçuk yıl içinde yapılan üç ön inceleme ve iki bilirkişi raporunun sonucunda yapılan tespitlere şöyle yer verildi:

• "İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli memur ve yöneticilerin, denetim görevini yerine getirmemek başta olmak üzere, ceza ve disiplin hukukundan kaynaklanan sorumluluklarının bulunabileceği,

• Personel raporunun bilgisayar sistemine girilmediği, yazının İstanbul İstihbarat Şube Müdürü tarafından değerlendirilip II Emniyet Müdürüne arz edilmesi gerekirken bunun yapılmadığı,

• Bilgilerin resmi yazı ile ilgililerine bildirilmediği,

• Bu işlemlerin yapılmamasının İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmaların Hrant Dink öldürüldükten sonra yapıldığı şüphesini doğurduğu,

• Şüpheleri gidermek için Emniyet

Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı bilgisayar kayıtlarına (LOG) müracaat edildiği, alınan belgelere ve LOG kayıtlarına göre; İstanbul İstihbaratının Trabzon'dan gelen yazıda sözü edilen Osman Hayal hakkındaki ilk bilgisayar sorgulamasının Hrant Dink cinayetinden sonra 22.01.2007 tarihinde yapıldığı,

• Yasin Hayal'ln kullandığı 0538 719 3181 no'Iu telefon ile Osman Hayal'e ait 0538 2044104 no'lu telefonlar hakkında ise yazının geldiği 17.02.2006 tarihi ile cinayetin işlendiği 19.01.2007 tarihleri arasında herhangi bir sorgulama veya teknik çalışmanın yapılmadığı,

• 24.02.2006 tarihli personel raporunun da, Hrant Dink cinayetinden sonra yani 19.01.2007 tarihinden sonra tanzim edildiği, bu sebeple de yazının bilgisayara girişinin yapılmadığı..."





