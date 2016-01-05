Dink ailesi avukatlarından 24 kişi hakkındaki takipsizlik kararına itiraz

Dink Ailesi avukatları, aralarında dönemin MİT Bölge Başkan Yardımcısı Özel Yılmaz, yine dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör ile Veli Küçük ve Kemal Kerinçsiz’in de yer aldığı 24 şüpheli hakkında verilen “kovuşturmaya yer olmadığı’ yönündeki karara itiraz etti.

Agos’un haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak 24 kişi hakkında verdiği 19 Aralık 2015 tarihli takipsizlik kararına Dink ailesi avukatlarından itiraz geldi.

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcoğlu, bugün mahkemeye sunduğu dilekçede Özel Yılmaz, Ergun Güngör, Selim Kutkan, Bülent Köksal, İbrahim Pala, İbrahim Şevki Eldivan, Volkan Altunbulak, Bahadır Tekin, Özcan Özkan, Engin Akçiçek, İzzet Akdağ, Seyfi İnan, Davut Ateş, Murat Çakan, Ufuk Kaba, Yalçın Kara, Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz ve Oktay Yıldırım hakkında verilen ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararının kaldırılmasını talep etti.

İtiraz dilekçesinde, dönemin İstanbul MİT Bölge Başkanlığı Terörden Sorumlu Daire Başkanı Özel Yılmaz ile İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör hakkında dava zamanaşımı süresinin geçmemiş olması ve haklarında iddianame düzenlenmesini zorunlu hale getiren delillerin bulunması gerekçe gösterildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olan Selim Kutkan, İbrahim Pala, İbrahim Şevki Eldivan, Volkan Altunbulak, Bahadır Tekin, Özcan Özkan, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevlileri olan İzzet Akdağ, Seyfi İnan, Davut Ateş, Murat Çakan, Ufuk Kaba ve Yalçın Kara hakkında da iddianame düzenlenmesini zorunlu hale getiren delilerin bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, Hrant Dink’in ‘hedef kişi’ haline getirilmesi sürecinde rol oynayan Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz ve Oktay Yıldırım hakkında etkili soruşturma yapılmadığı vurgulandı ve bu kişilerin Dink cinayetiyle bağını ortaya çıkarabilecek olan, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde bulunan dosyalarının 2014’te talep edildiği halde soruşturma dosyasına girmediği belirtildi.