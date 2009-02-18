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Dinini değiştirmesi lazım

Amerikalı aktör Dicaprio'nun, İsrailli sevgilisinin babası şart koştu: "Evlenebilmeleri için Dicaprio'nun dinini değiştirmesi gerek"

18 Şubat 2009 02:00

Amerikalı aktör Leonardo Dicaprio'nun İsrailli model sevgilisi Bar Rafaeli'nin babası, kızının Dicaprio ile evlenebilmesi için aktörün dinini değiştirmesi şartını koydu.

Amerikan medyasında çıkan haberlerde, 23 yaşındaki mankenin babasının, kızının farklı dinden birisiyle evlenmesine yasak getirdiği belirtildi.

Bar Rafaeli'nin babası, 34 yaşındaki aktör Yahudiliğe geçmezse evliliğin olmayacağını kaydetti.

Dicaprio, bir süre önce, 2005'ten bu yana birlikte olduğu Rafaeli ile evlenmek istediğini söylemişti.

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