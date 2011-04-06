'Dinimizin içerisine de bölücülüğü soktular'

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, BDP'nin sivil itaatsizlik eyleminin 'sivil iradesizlik' olduğunu öne sürdü. Başbakan, Diyarbakır'daki eylemde camilere gitmeyerek cuma namazını 'Demokratik Çözüm Çadırı' çevresinde kılan 2 bine yakın eylemciyi "dinin içine bölücülüğü sokmakla" suçladı.



Başbakan Erdoğan, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada BDP ve sivil itaatsizlik eylemini şu sözlerle eleştirdi:



"Şu anda seçim sandığının görülmesiyle birlikte planlarla, projelerle önerilerle ortaya çıkması gereken BDP, bir kez daha gerilimi, tahrik siyasetini, istismarı propaganda yöntemi olarak benimsedi. Yapılan sivil itaatsizlik değil, sivil iradesizliktir. Yapılan budur... Halkının, oy aldığı kesimlerin iradesini hiçe sayanlar, milletin iradesine ipotek koyduranlar sivillikten, sivil itaatsizlikten bahsedemezler. İşte referandumda gördük. Sandığın üzerine çarpı işareti koyanlar, ne yaparlar? Bu sivil iradesizlik değil mi, halkının iradesine ipotek koymak değil mi? Budur... Bırak, halk iradesini ortaya koysun, bakalım ne diyor. Senin gösterdiğin istikametten mi gidecek, yoksa doğru nerede ise oradan mı gidecek? Kendileri Parlamento'da bile sandığa gidemediler, iradelerini ortaya koyamadılar. Bugüne kadar terörden iki kesim istifade etti. Birincisi silah tüccarları, ikincisi de istismarcılar'' diyen Erdoğan, bölgenin meseleleri çözüldükçe, o istismarcıların çözümü engellemek için her yola, her tahrik eylemine başvurduklarını kaydetti. Erdoğan, ''Sivil itaatsizlik diye ortaya konan eylemlerin, bölge halkının hissiyatını istismar yoluyla, seçim hesabı yapmaktan başka bir şey olmadığını'' söyledi.



Erdoğan, BDP'nin Diyarbakır'daki sivil itaatsizlik eyleminde 2 bine yakın eylemcinin camiye gitmeyerek cuma namazını 'Demokratik Çözüm Çadırı' etrafında kılmasına işaret ederek, ''Burada cuma namazı kılınıyor. Siz kalkıp da hemen şöyle biraz öte tarafta, orada kılınan cuma namazını adeta sabote edercesine, orada elde megafonla alelacele toparlanıp bir cuma namazı kılmaya kalkarsanız, buna ayrımcılıktan başka bir şey denmez, bu ayrımcılıktır. Bu, mukaddes dinimizin içerisine de bölücülüğü sokmaktır. Bunlar bunu da yaptılar. Ben işin teferruatına, detayına da girmiyorum. Bu tahrik eylemleri paniğin, telaşın tükenmişliğin emaresidir."





