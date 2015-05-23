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'Dinimize küfrediliyor' diyen grup, Ferhan Şensoy'un oyununa saldırdı!

Tartışmalar devam ederken Ferhan Şensoy oyunu keserek salonu terk etti

23 Mayıs 2015 14:37

Tiyatrocu Ferhan Şensoy’un oyununa gelen bir grup, burada "dinimize küfrediliyor" diyerek önce salonu topluca terk etti. Daha sonra salona geri dönerek oynatmayacaklarını söyleyen gruptakiler salondakileri tehdit etti. Tartışmalar devam ederken Ferhan Şensoy oyunu keserek salonu terk etti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Bahadır Erdem, dersini alan öğrencileri ile ders dışı bir aktivite olarak Ferhan Şensoy'un oyununa gitmek üzere bir organizasyon düzenledi.

SoL'da yer alan habere göre tamamen öğrencilerin isteğine bağlı olarak katılacakları bu aktiviteye ismini yazdırarak oyuna gelen bir grup, oyun esnasında, burada "dinimize küfrediliyor" diyerek önce salonu topluca terk ettiler. Daha sonra salona geri dönerek oynatmayacaklarını söyleyerek salondakileri tehdit etti. Salondan da gruba karşı tepki geldi. Tartışmalar devam ederken Ferhan Şensoy oyunu keserek salonu terk etti.

 

Orta Oyuncular'ın Twitter hesabından açıklama

 

Bugün Ferhangi Şeyler'de yaşananlar, oyun sonrası birkaç öğrencinin protestosundan ibarettir; bir saldırı ya da süren bir gerginlik yoktur.

 

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