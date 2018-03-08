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Dini Yayınlar Genel Müdürü: Din eğitimi 3 yaşında başlamalı

“Çocuk üç yaşına gelene kadar zihninde ‘Allah' isminin canlı tutulması gerekiyor”

08 Mart 2018 03:27

Eğitimde temel prensibin 'Allah inancı' olması gerektiğini savunan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, din eğitiminin üç yaşında başlaması gerektiğini söyledi. 

Milliyet'in aktardığı habere göre, Gaziemir Müftülüğünce düzenlenen "Huzurlu Aile, Sağlıklı Toplum" adlı etkinlikte konuşan Dini Yayınlar Genel Müdürü Kurt, eğitimde en temel ve ilk prensibin “Allah inancı” olması gerektiğini savundu. Kendisinin de bu gelenekle yetiştirildiğini söyleyen Kurt, “Çocuk üç yaşına gelene kadar zihninde ‘Allah’ isminin canlı tutulması gerekiyor” diye konuştu.

Ailelere “Çocuklara din adamlarının saygınlığını anlatın” tavsiyesinde bulunan Kurt, dini eğitim için ideal yaşın üç olduğunu savundu.

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