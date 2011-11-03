-Dini yayıncılıkta dikkat edilmiyor TBMM (A.A) - 03.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, toplumda dini bilgi alanında yaşanan bazı sıkıntıların temel sebeplerinden birinin, dini yayıncılıkta dikkat edilmesi gereken hususlara riayet edilmemesi olduğunu söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2012 yılı bütçeleri görüşülüyor. Kurumların bütçesini Komisyona sunan Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığının, bilgi ve kaliteyi referans alan, sadece camiyi cemaati değil, toplumun her kesimine hitap eden, açık ve şeffaf bir kurum olma niteliğine özen gösterdiğini anlattı. Bozdağ, kurumun sadece ülke içinde değil, dünya genelinde de görünür bir prestije sahip olduğunu ifade etti. Kurumun hizmetlerine değinen Bozdağ, verilmekte olan din hizmetlerinin ana gayelerinden birinin, toplumsal şartlar itibariyle dinin onarıcı ve bütünleştirici fonksiyonunu hayata yansıtmak olduğunu dile getirdi. Bozdağ, tarihi geleneğin ve kültürün bir parçası olan camilerde bu yöndeki faaliyetin aynı zamanda yaygın eğitimin de önemli bir bölümünü teşkil ettiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığının asli görevlerinden birinin yaygın din eğitimi olduğuna dikkati çeken Bozdağ, bu kapsamda Kuran kursları ve eğitim merkezlerinin fiziki ve eğitsel açıdan yeniden gözden geçirildiğini bildirdi. Bekir Bozdağ, Kuran kurslarında okutulan ders kitapları ve eğitim materyallerinin, uygulayanların görüşleri de dikkate alınarak sahasında uzman olan kişilere yeniden hazırlatıldığını bildirdi. Toplumda dini bilgi alanında yaşanan bazı sıkıntıların ve yanlış yorumların temel sebeplerinden birinin, dini yayıncılıkta dikkat edilmesi gereken hususlara riayet edilmemesi olduğunu belirten Bozdağ, ''Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı toplumu din konusunda aydınlatma görevini, öncelikle dinin temel kaynaklarını referans alan ama aynı zamanda çağın ve toplumun ihtiyaçlarını da gözardı etmeyen yayınlarıyla destekleyerek bir bütün halinde yürütülmektedir'' dedi.