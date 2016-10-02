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Dünya
Deutsche Welle

Dini törende arbede çıktı

Etiyopya'da düzenlenen dini bir törende arbede çıktı. Yaşanan kaosta birçok kişi hayatını kaybetti.

02 Ekim 2016 20:06

Etiyopya hükümetinden yapılan açıklamada başkent Addis Ababa yakınlarında düzenlenen törende yaşanan izdihamda ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi. Açıklamada ''Çıkan kaosta hayatını kaybedenler oldu. Yaralılar ise çevredeki hastanelere nakledildi" ifadelerine yer verildi.

Tören sırasında düzenlenen bir protesto eylemine polisin biber gazıyla müdahale ettiği belirtiliyor. Bishoftu köyü yakınlarındaki kutsal kabul edilen bir gölün kıyısında düzenlen tören, Oromo halkı için yağmur sezonunun sonuna işaret ediyor.

Törene katılanların bir bölümünün ellerini başlarının üzerine çapraz şekilde kaldırmalarının bir anda tansiyonun yükselmesine yol açtığı belirtiliyor. Bu jest hükümet karşıtları tarafından protesto sembolü olarak kullanılıyor. Yaşanan arbedede protestocuların polise taş ve şişe attığı, polisin ise biber gazı ve havaya ateş ederek göstericilere karşılık verdiği kaydediliyor.

Olaylar sırasında kaç kişinin öldüğü kesin olarak bilinmezken, muhalefet partisi lideri Merera Gudina yaşanan kaosta en az 50 kişinin öldüğünü belirtti.

Kırsal alanda yaşayan insanların hayatını olumsuz etkileyeceğinden endişe eden Oromo halkı 2015 yılından bu yana başkent Addis Abeba'nın genişletilmesi planlarına karşı çıkıyor. Hükümet geçen yıldan bu yana dalga dalga yayılan protestoları bastırmak için sıklıkla şiddete başvuruyor.

Afrika Boynuzu'nda yer alan ve büyük bir Doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya, 100 milyonluk nüfusuyla dünyanın en fakir ülkeleri arasında sayılıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/BW/SÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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EtiyopyaAddis AbabaOromoMerera GudinaAddis AbebaBoynuzuDoğu AfrikaWelle Türkçe AFP/Reuters/BW/SÖ

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