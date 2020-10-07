Dini nikâhlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yapan İlyas Arık tutuklandı!

Şanlıurfa'da İlyas Arık adlı kişi, dini nikâhlı eşini 5 gün boyunca odaya kapatıp zincirle döverek işkence yaptı. Komşuların ihbarıyla kurtarılan kadın, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, İlyas Arık, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen İlyas Arık, dini nikâhlı eşi M.N'i ve 3 çocuğu ile Şanlıurfa'da yaşamaya başladı. İ.A., iddiaya göre bir süre önce oturdukları apartman dairesinin bir odasına kilitlediği eşini, 5 gün boyunca zincirle döverek, kerpetenle tırnaklarını çekti.