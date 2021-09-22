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17 yaşındaki dini nikâhlı eşini tabancayla kafasından vurarak öldürdü, intihar süsü vermek için yardım istedi!

1,5 aylık hamile kadın kafasına ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti

22 Eylül 2021 14:41

İstanbul Beyoğlu’nda 6 aylık bebeği olan ve 1 buçuk aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kadın, 32 yaşındaki dini nikâhlı eşi tarafından tabancayla başından vurdu. Saldırgan, intihar süsü vermek için kucağına aldığı ağır yaralı kadını caddeye taşıyarak yoldan geçen araçlardan yardım istedi. Kadın, yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.
 
Geçen Çarşamba günü Beyoğlu'nda 17 yaşındaki Gülseren Mamuş ve dini nikâhlı eşi Suat Ö., iddiaya göre "kıskançlık" gerekçesiyle tartıştı.
 
Kavganın ardından evden ayrılan Suat Ö, akşam saatlerinde ruhsatsız tabancasıyla eve geri geldi. Suat Ö., Mamuş ile tekrardan tartışmaya başladı. Çıkan kavgada bir el camdan dışarıya ateş eden Ö., daha sonra bir el daha ateş ederek Mamuş’u başından vurdu. Olayın ardından sesleri duyan Suat Ö.’nün kuzeni Ceylan K. odasından çıkarak salona geldiğinde Mamuş’u yerde kanlar içerisinde yatarken gördü.
 
Tabancayı camdan dışarıya atan Suat Ö. ise olaya intihar süsü vermek için ağır yaralı eşi Gülseren Mamuş’u kucağına alarak dışarıya çıktı. Kanlar içerisinde kalan Mamuş'u kucağında caddeye yürüyen Suat Ö., yoldan geçen Oğulcan K.’yı durdurup bindiği aracıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
 
Yolda kalbi duran Gülseren Mamuş, hastanede yapılan müdahaleyle tekrardan hayata döndürüldü ancak beyin ölümü gerçekleşti, bir süre sonra da hayatını kaybetti. Genç kadının yapılan otopsisinde 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Suçunu itiraf etti

Olayın ardından Mamuş’un ölümüyle ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eşi Suat Ö. ve evde bulunan kuzeni Ceylan K.’yı sorguya aldı. Suat Ö. ifadesinde, Mamuş’un evde "kıskançlık krizine girdiğini ve ruhsatsız tabanca ile intihar ettiğini" söyledi. Ceylan K. ise olay esnasında odada bulunduğunu, 2 adet silah sesi duyduktan sonra odadan çıktığını ve Mamuş’u kanlar içerisinde yerde gördüğünü ifade etti.
 
Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde yaptığı çalışmalar sonucunda Suat Ö.’nün Mamuş’u tabancayla başından vurduğunu tespit etti. Tekrar ifadesi alınan Suat Ö., cinayeti itiraf etti.
 
Evin dışına atılan tabancaya ve fişeklere ise polis tarafından el konuldu. Suat Ö. ise cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı bulunan katil zanlısı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Gülseren Mamuş’un cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’nda incelemelerinin tamamlanmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sarıyer Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.
 
 
 
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