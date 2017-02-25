Dini nikahlı eşi, nüfusta teyzesi çıktı

Muş'ta yaşayan Hakan Erkul ilk çocuğuna kimlik çıkarmak istediğinde eşinin kayıtlarda teyzesi olarak göründüğü öğrendi. Nüfus kayıtlarındaki yaşanan karışıklık nedeniyle Erkul çiftinin 3 çocuğu, sosyal haklardan yararlanamıyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Muş’u Hasköy ilçesinde yaşayan Hakan Erkul, dini nikahlı eşi Songül Erkul’un nüfus kayıtlarında teyzesi olarak göründüğünü öğrendi. 3 çocuk sahibi olan çift, durumu ilk çocuklarına kimlik çıkarmak istediklerinde öğrenmiş.

Hasköy’de şoförlük yapan Hakan Erkul, amcasının kızı Songül Erkul ile 2010 yılında dini nikahla evlendi. Hakan Erkul, ilk çocuğu olduktan sonra resmi nikah işlemleri için Nüfus Müdürlüğü’ne gittiğini söyledi.Erkul, kayıtlarda eşi Songül Erkul’un annesinin kız kardeşi olarak göründüğünü anlattı. Hakan Erkul, kayıtlardaki karışıklıkla ilgili olarak şunları söyledi: “Dedem eşine nikah yapmamış. Aynı zamanda kayınpederim olan amcam da annemi kızı olarak kendi üzerine kayıt ettirmiş. Yani annem ile eşim kayıtlarda kardeş görünüyor. Amcam da hayatını kaybetmişti. Bu yüzden ben de nikah işlemlerini yaptıramadım.”

Erkul, resmi nikahları olmadığı için 3 çocuğunun sosyal haklardan yararlanamadığını aktardı.

Songül Erkul ise “7 yıldır evliyim ama resmi kayıtlarda yok. Bizim bu karışık durumu çözmemiz imkansız. Devlet bu yanlışlığı düzeltsin. Çocukların okul ve hastane durumlarında bayağı sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu.

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yaşar Coşkun ise, kayıtlarda Songül Erkul’un Hakan Erkul’un teyzesi olarak göründüğünü, annesinin ismini değiştirdiğine ilişkin mahkeme kararının getirilmesi halinde konuyu yeniden değerlendirebileceklerini belirtti.