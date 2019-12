-DİNİ LİDERLER: KATLİAMA SON VERİN TRABLUS (A.A) - 20.02.2011 - Libya'nın ikinci büyük kenti ve Muammer Kaddafi yönetimi karşıtı gösterilerin merkezi olan Bingazi'de, keskin nişancıların kalabalığa ateş açması sonucu onlarca kişinin yaşamını yitirmesinin ardından dini liderler, "katliam"a derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Kanlı müdahalenin ardından harekete geçen 50 kadar Libyalı Müslüman dini lider, güvenlik güçlerinden, birer Müslüman olarak öldürmeye son vermelerini istedi. Reuters'a gönderdikleri açıklamada, bu olayın içinde yer alan ya da bir şekilde ona destek veren her bir Müslüman'a masum insanları öldürmenin Allah ve Hz. Muhammed tarafından yasaklandığını hatırlaması çağrısında bulunan dini liderler, "Erkek ve kız kardeşlerinizi öldürmeyin. Katliama şimdi son verin" dedi. Görgü tanıkları, önceki gün yaşamını yitiren 35 protestocunun toplu cenazesinden dağılan kalabalığa dün keskin nişancıların ateş açması sonucu onlarca kişinin öldüğünü söylemişti. Protestoların başlamasından bu yana ülkeye yabancı gazetecilerin girişine izin verilmediği, yerel gazetecilerin de Bingazi'ye gitmeleri yasaklandığı için bu sayı doğrulanamıyor. Libya'nın doğusundaki en az 5 kentte yönetim karşıtı gösteriler düzenlenirken, merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü, dünkü olaylardan önceki 3 günde 84 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Ancak İngiliz Independent gazetesine göre, ölü sayısı 200'e yükselmiş olabilir. Bu arada, Bingazi'de yaşayan bir kişi askerlerin, sadece keskin nişancıların ateş ettiği bir komuta merkezine sığındığını, kentin diğer bölgelerinde hiç güvenlik gücü kalmadığını söyledi. Binlerce kişinin de adliye binası önünde toplandığını belirten kaynak, Devrim Komitesi binaları ile karakolların yandığını da ifade etti. İtalyan ANSA haber ajansı da İtalyan bir görgü tanığına dayanarak verdiği haberde, "kentin tamamen kontrolden çıktığını" bildirdi. Adının açıklanmasını istemeyen görgü tanığı, "Tüm hükümet binaları ve bir banka yandı. İsyancılar her şeyi yerle bir etti. Sokaklar da polis dahil kimse yok" dedi. Hükümetten ölü sayısı ya da şiddet haberleri konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.