Dini kurumlar Koronavirüs için uyardı; kilise ve sinagoglar ayinlere devam kararı verdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 5 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından dini kurumlar da art arda açıklamalar yapmaya başladı. Koronavirüs için tedbirlere dikkat çekilirken, bireylerin ibadet özgürlüğü de hatırlatıldı.

Independent Türkçe'den Melike Çapan'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanların, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabileceğini söyledi.

Öte yandan Koronavirüs meselesini cuma hutbesine de taşıyan Diyanet bir dizi uyarıda bulundu:

"…Bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım.



Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım.



Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım.



Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tesbihimizle tesbihatımızı eda edelim…"

Ayinler iptal edilmedi

Gün içerisinde bir açıklama da Türkiye Ermeniler Patrikliği'nden geldi. Kiliselerde ayinlerin iptal edilmediğini söyleyen Patrikhane, virüs için önlemlere dikkat çekti.

Resmi kurumlar tarafından yapılan önerilerin dikkate alınması gerektiğine vurgu yapan patrikhane, "Bulaşmayı engelleyen en önemli etmenin temizlik olduğunu hatırlatıyoruz. Lütfen bu kriz döneminde el sıkarak, kucaklaşarak birbirinizi selamlamaktan uzak durunuz. Yine gerek kilise çevrelerinde, gerekse kilise dışında ruhanilerimize el öperek saygı gösterme geleneğinden uzak durunuz. Saygınızı hafifçe eğilerek gösteriniz" dedi.

Kiliselerin ibadete açık olduğunu belirten Patrikhane, kutsal sunuların ve dini ayinlerin devam ettiğini dile getirdi.

Virüsten korumanın yanı sıra cemaat bireylerinin ibadet özgürlüğüne de dikkat çeken Patrikhane, şu açıklamada bulundu:

Cemaatimiz fertlerinin ruhani gereksinimlerini karşılamak kiliselerimizin görevidir. Bu nedenle kiliselerimizin bu görev bilincine sadık kalarak ayinleri sürdürmeleri, aynı zamanda cemaat fertlerinin ibadet özgürlük ve haklarına gösterilen bir saygının göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

Bu haftaki meclis toplantısına Koronavirüs gündemini taşıyan İstanbul Rum Patrikliği de bir bildiri yayınladı. Bildiride, panikten kaçınılması gerektiği belirtildi.

Bildiride, kilisenin tıp bilimine gösterdiği saygı belirtilerek, tüm inananların Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi direktiflerine ve kendi ülkelerinin sivil makamları tarafından yayınlanan uyarılara ve yasal düzenlemelere uymaları gerektiğini kaydedildi.

İstanbul Rum Patrikliği'nde de ayinlerin ve komünyonların devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan sinagoglarda da dini törenler devam edecekken gerekli tedbirlerin alındığı da belirtildi.