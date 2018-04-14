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Dini kitap yüklü TIR devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti

Doğubeyazıt yakınlarında kaza yapan TIR'ın İran'dan geldiği kaydedildi

14 Nisan 2018 02:13

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, dini kitap yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 18.20 sıralarında Doğubayazıt-Çaldıran karayolunun 25'inci kilometresinde Somkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Dorsesinde dini kitap taşıyan Mikail Askar yönetimindeki 25 D 36910 İran plakalı TIR, Somkaya köyü yakınlarında sağanak yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. 

Kazada, şoför Mikail Askar ve yanında bulunan 1 kişi TIR'ın ön kısmında sıkışarak hayatını kaybetti. TIR içerisindeki kitaplar etrafa saçıldı. Cesetler, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ve itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılırken; jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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