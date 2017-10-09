"Dini içerikli 'seçmeli' dersler, birçok okulda 'zorunlu' hâle geldi"

İstanbul Vefa Lisesi 9'ncu sınıf öğrencileri "Başka branşta öğretmen olmadığı" gerekçesiyle "Temel Dini Bilgiler" dersini seçmek 'zorunda' olduğu ortaya çıktı. Konu hakkında konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Öğrencilerin karşılarına başka bir seçenek çıkmayınca ortaokul ve lisede ‘seçmeli’ adı altında da dini içerikli dersler alınca neredeyse imam hatip okullarındaki kadar İslamla ilişkilendirilen derslere giriyorlar” ifadesinde bulundu.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberi aynen şöyle:

Din dersinin zorunlu olmaması gerektiğine ilişkin AİHM kararları bulunurken, dini içerikli seçmeli dersler de, pek çok okulda “zorunlu” hale geldi. Vefa Lisesi’ndeki 9. sınıf öğrencilerinin tamamına “başka branşta öğretmen olmadığı” gerekçesiyle “Temel Dini Bilgiler” dersi seçtirildi! Okul müdürünün, itiraz eden velilere olumsuz yanıt verdiği, değişiklik yapılmasının mümkün olmadığını söylediği öğrenildi.

İmam hatip kadar

Öğrenciler, 4. sınıftan itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini haftada 2 saat zorunlu olarak görüyorlar. Değişik kademelerde öğrencilerin karşısına “seçmeli ders” adı altında “Kuran-ı Kerim”, “Peygamberimizin Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler”, “İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi”, “İslam Bilim Tarihi”, “İslam Kültür ve Medeniyeti” gibi islamla ilişkilendirilen dersler çıkıyor. Öğrenci bunların yerine yabancı dil, matematik vb ders seçmek istese de branş öğretmeni olmadığı gerekçesiyle çoğunlukla bu dersleri seçmeye mahkum oluyor. Böyle olunca da kimi okullarda öğrenciler, neredeyse imam hatip okulları kadar dini içerikli ders görmüş oluyor. Vefa Lisesi 9. sınıf öğrencilerine, geçen öğretim yılı bitmeden formlar dağıtılarak, seçmeli derslerini belirlemeleri istendi. Formu doldurup istediği dersi yazan öğrenciler, yeni öğretim yılı başında “Temel Dini Dersler” dayatmasıyla karşı karşıya kaldı. “Seçmeli” olan bu ders, 9. sınıftaki toplam 170 öğrencinin tamamına “zorunlu” tutuldu. 9. sınıflar içinde “Temel Dini Dersleri” “seçmeli olarak seçen yalnızca 15-20 öğrenci bulunduğunu belirten bir veli, itiraz etmek için gittikleri okul müdürünün, “Bu ders seçilmiştir. Böyle kalacak” dediğini aktardı. Bunun üzerine okul yönetimine dilekçe veren bazı veliler, “2016-2017 öğretim yılının başında 2017-2018 öğretim yılı için ders tercihlerini yaparak okul idaresine bildirmiştik. Ancak 2017-2018 öğretim yılında seçtiğimiz dersler için sınıf açılmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Geçen öğretim yılında öğretmen değişiklikleri nedeniyle 1. ve 2. yabancı dil dersleri uzunca bir süre yapılamadı. Bu öğretim yılı başında da 6 saat olan 1. yabancı dil eğitim saati 4 saate indirilmiş bulunuyor. Yukarıda belirttiğim nedenlerle velisi bulunduğum öğrencinin toplam 5 saat olan seçmeli derslerinden en az 2 saatinin yabancı dil dersi olarak okutulmasını istiyorum” dediler.

Başka seçenek yok

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Öğrencilerin karşılarına başka bir seçenek çıkmayınca ortaokul ve lisede ‘seçmeli’ adı altında da dini içerikli dersler alınca neredeyse imam hatip okullarındaki kadar İslamla ilişkilendirilen derslere giriyorlar” dedi.

Dayatma var

Aydoğan, okul yönetimlerinin seçmeli derslerle ilgili iki yönlendirmesi bulunduğunu anlatarak, “Yasal olmamasına rağmen ‘paket programlar’ hazırlıyor ve öğrencileri bunlara yönlendiriyorlar. Bu programlar, 1-2’si dışında tamamen dini içerikli derslerden oluşuyor. Aslında 10 öğrenci bir dersi seçerse okul, öğretmeni bulmak ve sınıfı açmak zorunda. İkincisi, ‘diğer branşlarda öğretmenimiz yok’ diyorlar. ‘Fen yok, matematik yok, bu dersleri seçmek zorundasınız’ dayatması var. Mahalle imamı da bu derslere girebiliyor” diye konuştu.

Bilimsel referans yok

İzmir’de bir okulda da öğrencilere seçmeli derslerin “paket program” olarak sunulduğunu ve veliler tarafından itiraz edildiğini anlatan Eğitim Sen Genel Başkanı, şöyle devam etti: “Özellikle çok yoksul mahallelerde veli de çok bilinçli olmayınca müdür ve yardımcısı ne derse o geçerli oluyor ve bu dersler fiilen zorunlu hale geliyor. Ortaokulda zorunlu din dersi 2 saat, 6 saat de diğer dini dersler olunca imam hatip olmayan bir okulda öğrenci haftada 8 saat din dersi görebiliyor. Bu arada Türkçe, fen, matematik İngilizce görmüyorlar, sanat ve spor dersleri zaten fiilen ortadan kalktı. Liselerde dini içerikli ders saati 15-16 saate kadar çıkabiliyor. İslamla ilişkilendirilen birçok seçmeli ders var. Bir yandan da biyoloji 3 saatten 2’ye indirildi, 11 ve 12. sınıflarda bir tane bile fizik, kimya, biyoloji, matematik zorunlu ders yok. Çok uzun yıllardır fizik, kimya, biyoloji öğretmeni ataması yapılmıyor ya da 100, 150, 200 gibi çok sınırlı sayıda yapılıyor. Bilimsel referanslar tamamen terk edildi, özelleştirilme süreci hızlandırıldı, sosyal devletin aşama aşama ortadan kaldırılması süreci var. Ve bütün bu sorunları gören veliler özele kaçıyor, bilimsel, laik eğitimi parayla satın almak zorunda kalıyor. Ama bu da çok geçici bir çözüm.”