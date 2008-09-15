Dini eğitim CD-ROM'lara girdi!

Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katıldığı törenle geçen hafta açılışı yapılan fuar, özellikle iftar sonrası çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor. Edebiyat, tarih, kültür, medeniyet, felsefe ve din alanında yaklaşık 30 bin kitabı okuyucularla buluşturan fuarda, 68 stantta 85 yayınevine ait eserler yer alıyor.



Resim ve hat sergilerinin yanı sıra yazarlarla sohbet toplantıları ve imza günleri düzenlenen fuarda birçok yayınevinin yüzde 50'ye varan indirim yapması, kitap tutkunlarının ilgisini fuara artırıyor.



Bu yılki fuarda özellikle çocuklara yönelik yayın yapan yayınevleriyle çocuklara dini eğitimi öne çıkan ürünler dikkat çekiyor. Fuarın en gözde ürünleri arasında çocuklara, "sanal ortamda dini eğitim" vermek için hazırlanan bilgisayar programları büyük ilgi görüyor.



İnteraktif özellikleri ile çocuklara Kuran okumayı ve namaz kılmayı öğreten programda, verilen bilgiler sesli ve görüntülü anlatımlarla desteklenirken, eğlence bölümlerinde ise oyunlar aracılığıyla çeşitli dini bilgiler öğretiliyor.



Gold Soft Yazılım Genel Müdürü Hasan Çelikkaya, yaklaşık 15 kişilik bir ekibin 1 yıl süren çalışmaları sonucu oluşturdukları "Alim Çocuk 1.0" isimli interaktif bilgisayar programının büyük ilgi gördüğünü söyledi.



Programın adeta bir "sesli kitap" özelliği taşıdığını anlatan Çelikkaya, "Alim Çocuk 1.0"da toplam 30 saatlik ses ve görüntü kaydı ile sureler, peygamberlerin hayatı, masallar ve hikaye anlatımları yer alıyor. Ayrıca Alim Çocukun eğlence bölümlerinde ise oyunlar aracılığıyla çeşitli dini bilgilerin çocuklara öğretilmesi hedefleniyor" dedi.



Programın, "Alim Kids 1.0" adıyla İngilizce'ye çevrildiğini de dile getiren Çelikkaya, yeni ürünün yaklaşık 1 ay sonra Avrupa'da piyasaya sunulacağını bildirdi. Çelikkaya, piyasada 25 YTL'den satışa sunulan programın, fuarda 15 YTL'ye satıldığını sözlerine ekledi.



Fuarda satışa sunulan teknolojik dini eğitim ürünlerinden biri de "Mürşit 5.0"... Windows, Macos X, Unix, Linux gibi tüm işletim sistemlerinde çalışan program, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe, İngilizce ve Almanca meali, Elmalılı Hamdi Yazır ve Ömer Nasuhi Bilmen'in Türkçe tefsiri ile birlikte çeşitli dini eserlerden oluşan tam 150 ciltlik dev bir eser niteliğinde.



Programın üreticisi Turan Yazılım Genel Müdürü Ahmet Hakan, "Mürşit 5.0"ın yaklaşık 3,5 yıl süren bir çalışma sonucu ortaya çıktığını belirterek, ürünün büyük bölümünün bilgisayar programcılarından oluşan 8 kişilik bir ekip tarafından hazırlandığını kaydetti.