'Dinen caiz değil' diye çocuğuna aşı vurdurmadı

İzmit'te babasının, "içerisinde güvenmediği maddelerin bulunması" nedeniyle aşı vurdurmadığı çocuğa mahkemece, sağlık tedbirleri alınmasına karar verildi.

Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından, baba Ahmet Ergün hakkında, 1.5 yaşındaki oğluna aşı yapmadığı gerekçesiyle Kocaeli Çocuk Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunuldu.

Bunun üzerine açılan davada verilen kararda, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 5/1-d maddesi uyarınca çocuğa sağlık tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Mahkeme, tedbirin Halk Sağlığı Müdürlüğünce yerine getirilmesi ve kararının, kesinleşmesinin beklenmeksizin uygulanması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, Çocuk Koruma Kanuna gereğince "mahkemede görevli sosyal çalışma personeli tarafından tedbir kararının uygulanması ve tedbirden beklenen amacın gerçekleşip gerçekleşmediği, tedbirin çocuğun gelişimini hangi yönde etkilediği konusunda üçer aylık sürelerle inceleme yapılmasına" karar verdi.

'Kararlıyım aşı vurdurmayacağım'

Mahkemenin kararına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan baba Ahmet Ergün, 1,5 yaşındaki oğluna, içeriğine güvenmediği için aşı vurdurmadığını söyledi.

"Aşıda kullanılan maddelerin içinde, domuz dokuları, at kanı, maymun beyni, insan spermi" olduğunu iddia eden Ergün, sağlık ocağında, bütün sorumluluğu üstüne aldığına dair imza attığını kaydetti.

Ergün, buna rağmen hakkında açılan davada karar çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Beni duruşmaya çağırmadılar. Mahkeme açıldığından haberim yoktu. Kararda, 3 ay boyunca gözetim altında olacağımız yazıyor. Beni ikna etmeye çalışacaklarmış. Nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz. Ben aşı vurdurmayacağım. Kararlıyım. Yetkililerden yardım istiyorum. Bir baba, evladına, iğnelerin içeriğini bildiği halde nasıl vurdurulmasına izin verir. İzin vermez çünkü dinen caiz değil. Gerekirse karşı mahkeme açacağım."