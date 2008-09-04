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Çevre

‘Dindarlar çevrecilikte geri kaldı...’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu,dindar olan kesimlerin çevre bilinci ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

04 Eylül 2008 03:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Milliyet'e yaptığı açıklamada dindar olan kesimlerin çevre bilinci ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu:

"Dindar olan kesimler çevre bilinci konusunda çok geç kaldılar. Çevre duyarlılığının Türkiye'de ilk aşamada ideolojik, siyasi ve normal vatandaşı hor gören bir elitist anlayışla dile getirildiğini söylersek haksızlık etmiş olmayız. Çevre sorununa en çok sahip çıkması gerekenler kendisini dindar gören insanlar olmalı. Diyanet olarak çevre hamlesi yaptık. Çevreyi, din görevlilerinin performans kriterleri arasına aldık. Terfisini etkileyecek."

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