Dindar tartışmasına CHP'den sert yanıt

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, "Biz, dindar bir nesil yetiştirmekten söz eden Başbakan'ı ve 'Gençliğe hitabe ayet midir kardeşim, değiştirilemez mi diyen?' bir zamanların Milli Eğitim Bakanı'nı yalnızca Türk kamuoyuna değil, dünya kamuoyuna şikayet ediyoruz" dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplandı.



Güler, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Toplantıda CHP'nin 26 Şubat ve 1 Mart'ta gerçekleştirilecek olağanüstü kurultaylarına ilişkin hazırlık çalışmaları ile ülke gündemindeki iç ve dış konuların değerlendirildiğini belirten Güler, 17 Şubat Cuma günü 81 ilde belirlenen temsilcilerin tüzük çalışmasına katılmak üzere genel merkeze geleceklerini söyledi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Çelik ve Bülent Gedikli'nin yaptıkları açıklamaların da MYK toplantısında değerlendirildiğini belirten Güler, bu açıklamaların iktidarın gizli gündemini ortaya koyduğunu savundu.



"Dindar nesil yetiştirme" ifadelerini "şanssızlık ve kabul edilemez" olarak nitelendirdiklerini belirten Güler, dindarlık derecesini ölçecek makamın siyasal iktidar, başbakan ya da onun yöneticileri olmadığını da söyledi.



Güler, "Siyasi iktidarı ve onun başındaki temsilci başbakanı nefretle ve şiddetle kınadığımızı ilan ediyorum" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Gedikli'nin yaptığı açıklamalarla "yazar Paul Auster'in de Ergenekoncu olduğunu" ilan ettiğini ileri süren Güler, yabancı bir yazarın AK Parti'yi eleştirdiği için böyle nitelendirilmesini ve bu durumu çok enteresan bulduklarını kaydetti.





'Sayın Hüseyin Çelik, tarihimizi iyi okuyun'



Hüseyin Çelik'in Atatürk'ün Gençliğe Hitabesiyle ilgili sözlerin de MYK toplantısında ele alındığını belirten Güler, "Çelik'in 'gençliğe hitabe ayet midir?' deyişinden endişe duyduk, dehşete kapıldık. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni bütün dünyada mazlum milletlerin emperyalizme karşı verdiği savaşta kullandıkları sloganlar olarak değerlendiriyoruz. Bunun yalnızca Türkiye'ye ve Türk gençliğine söylenen sözler olmadığı kanısındayız" diye konuştu.



Gençliğe hitabenin yalnızca Türk gençlerine değil, tüm dünyaya bir vasiyet olduğunu belirten Güler, mazlum milletlerin bu vasiyeti duyduğunu ve antiemperyalist mücadelelerinde bu vasiyeti kendilerine hedef olarak aldıklarını kaydetti. Güler, şöyle devam etti:



"Gençliğe hitabe ne ırkçı bir söylemdir ne de yalnızca ulusal bir söylemdir. Gençliğe hitabe bizim 21. yüzyılda bile Türkiye'yi dünya mazlum ülkelerinin lideri yapan sözlerdir. Sayın Hüseyin Çelik tarihimizi iyi okuyun...



Hüseyin Çelik'ten yani bu ülkede bir zamanlar Milli Eğitim Bakanlığı yapmış kişiden utanıyoruz. Biz, aslında dindar bir nesil yetiştirmekten söz eden Başbakan'ı ve 'Gençliğe hitabe ayet midir kardeşim, değiştirilemez mi diyen?' bir zamanların Milli Eğitim Bakanı'nı yalnızca Türk kamuoyuna değil, dünya kamuoyuna şikayet ediyoruz. Bu sözleri hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Ve kabul etmediğimizi şimdiki Milli Eğitim Bakanı tarafından yasaklanan 19 Mayıs gösterilerine sahip çıkarak göstereceğiz."



Bütün bu açıklamalarla AK Parti'nin Türkiye'ye özgürleşme getiremeyeceğinin görüldüğünü ileri süren Güler, açıklamaların "dinci devlet özlemciliğini" ortaya koyduğunu savundu.





Suriye'deki gelişmeler



Güler, toplantıda Suriye'deki gelişmelerin de ele alındığını belirterek, gelişmelerin endişe verici olduğunu bildirdi. Suriye'de bir iç savaş çıkarma girişimlerine karşı çok dikkatli olduklarını belirten Güler, "Biz komşu ülkelerimizde iç savaşın kışkırtılmasına hiç 'evet' demedik, şimdi de demiyoruz. AK Parti iktidarına Suriye ile ilgili politikalar bakımından bir kez daha barıştan ve Suriye halkının aydınlık geleceğinden yana rol oynamak zorunda

olduğunu hatırlatıyoruz" dedi.





Sorular



Güler açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 26 Şubat ve 1 Mart'ta gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayların iki gün olarak düzenlenmesi yönünde genel merkeze bir başvuru yapıldığı ifade edilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine Güler, konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.



Güler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir okulda düzenlenen törende öğrencilerin önünde CHP'ye yönelik sözler sarf ettiği ifade edilerek, "Bu yaklaşımı nasıl görmek lazım?" sorusunu yanıtlarken de Başbakan ve AK Parti sözcülerinin yalnızca CHP üzerinden cumhuriyetle hesaplaşmaya odaklandığını ileri sürdü. Güler, "İlkokul çocuklarına tablet bilgisayar dağıtırken kalkıp CHP üzerine konuşmak sanıyorum sağduyunun korunduğu bir yapıyla ilgili olmasa gerekir" dedi.





'Gök'ün sözleri haksız bir değerlendirme'



CHP Mersin milletvekili İsa Gök'ün Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerinin de sorulduğunu Güler, bu eleştirilerin haksız olduğunu söyledi.

Güler, "Bu CHP MYK'nın örgüt yönetimi ve örgütlenmeye bakışı açısından iyi bir ipucudur. CHP gerçekten iç yapısı bakımından demokratiktir. Böyle bir şeyin AKP'de gerçekleşebileceğini düşünebilir misiniz? Bu partimizin ve Genel Başkanımızın demokratik yaklaşımı açısından iyi bir örnektir" dedi.



Güler, bir başka soruyu yanıtlarken de Gök'e ilişkin bir disiplin sürecinin gündeme gelmediğini söyledi.



Birgül Ayman Güler, bir soruyu yanıtlarken de tüzük hazırlık komisyonunun 9 kişiden oluşacağını, ancak isimlerin henüz belirlenmediğini de söyledi.







