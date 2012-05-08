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Yaşam

'Dindar olmayan kişiler dindarlara göre daha merhametli'

Yapılan üç ayrı deney sonucunda, dindar olmayan kişilerin dindarlara oranla daha merhametli olduğu sonucuna varılmış

08 Mayıs 2012 00:20

- IŞIL ÖZ

 
UC Berkeley tarafından duyurulan bir araştırma sonucu ses getirdi: “Dini inancı az olanlar, ateist ya da agnostikler, tanımadıkları  kimselere yardım etme konusunda dindar kişilere kıyasla  daha istekliler.” 
 
Sosyal bilimciler, 2004’ten itibaren 1300’den fazla Amerikalı yetişkin ile görüşmüş. Ulusal anket verileri analiz edilmiş. Yapılan üç ayrı  deney sonucunda, dindar olmayan kişilerin dindarlara oranla daha merhametli olduğu sonucuna varılmış. Öyle ki, cömertlik ve yardımseverlik gibi özelliklerin de, dindar olmayan kişilerde daha yaygın görüldüğü belirtiliyor. 
 
UC Berkeley’den  sosyal psikolog Robb Willer’in bu konuda yaptığı açıklama şöyle: “Genel olarak, dinsiz veya dini inancı az insanların tanımadıkları insanlar ile duygusal bir bağ veya empati kurdukları,  koyu dindar kimselerin ise öğretiler, ortak kimlik ya da itibar kaygısı ile harekete geçtikleri gözlemlendi.” 
 
 
 

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