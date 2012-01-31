T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Başbakan Erdoğan'ı, İslam dünyasında mezhep çatışması çıkarmak isteyen siyasetin "taşeronluğunu" yapmakla suçladı. Kılıçdaroğlu, "Kusura bakma Başbakan sen dindar falan değil, din tüccarısın" dedi. Bütün İslam coğrafyasında mezhep çatışması çıkarılmak istendiğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İslam dünyasında birliği ve beraberliği, kardeşliği temsil etme potansiyeline sahip tek ülke var: Mustafa Kemal'in Türkiye'si. Sen o Türkiye'ye sahip çıkacaksın. Sen şimdi kalkmış İslam coğrafyasında mezhep çatışması getiren siyasetin Türkiye'de taşeronluğunu yapıyorsun" diyerek, Başbakan Erdoğan'ı suçladı.



"Bunların dindarlıkla alakası olamaz" diyerek Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri soruşturmasını gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Hiç ahlaksızlıkla dindarlık birarada olur mu? 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' diyen yüce peygamber ahlakı yüceltmiştir. Haram ile helal farkı gözetmeyen, kul hakkı gözetmeyen insandan, yetim hakkı yiyenden dindar olmaz; kamu malına, devletin malına el uzatan adamdan hiç dindar olmaz. Sen bu milleti fitreyle, zekatla, sadakayla, kurban derisi, kurban parasıyla yaptığı yardımları toplayıp yolsuzluk yapan adamları adaletin elinden çekip alacaksın, sonra da 'şu dindar, şu değil' diye insanları ayırt edeceksin. Sen bunlardan hesap soran adamlara, 'niye hesap soruyorsun' diye karşı çıkıyorsun" şeklinde konuştu.





'Dindar değil, din tüccarısın'



Başbakan Erdoğan'ı haksızlıklar karşısında susmakla eleştiren Kılıçdaroğlu, "Irak'ta 1.5 milyon insan öldürüldü, senin gıkın bile çıkmadı, dilsizleştin. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Kaddafi, linç edildi sustun. Sen kalkmışsın bana ahlak dersi veriyorsun. O Kaddafi ki, Kıbrıs çıkartmasında sırtıyla yardımları Türkiye'ye gönderen insandır. Kusura bakma Başbakan sen dindar falan değil, din tüccarısın, dindar insanların inançlarını sömüren bir insansın. İstismar ettiğin dindar kesimi senin elinden kurtarmak da CHP'nin boynunun borcudur" şeklinde konuştu.





'Seni gidi Mösyö'



Hükümeti, Türkiye'nin uluslararası çıkarlarını savunmamakla suçlayan Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama haklarımızı verdik. Neymiş, Obama demiş ki, 'bizim şirket arıyor!' Hani sen Piri Reis'i göndermiştin. Obama 'elleme bizim şirket' dedi, tık yok! Enerji arama haklarını nereye verdik, Rusya'ya. Oradan nereye Fransızlara... Soykırım yasasının mürekkebi kurumadı daha. Seni gidi mösyö... Biz seni çok iyi biliriz" dedi.





'Uludere'de istihbaratı kim verdi?'



Uludere'de 34 kişinin öldürüldüğü saldırının sorumlularının hala bulunamamış olmasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Dilimizde sormaktan tüy bitti. Daha bir Allah'ın kulu çıkıp sorumlusunu söyledi mi? Uludere'de istihbaratı kimden aldınız? Diyemiyor, yutkunup duruyor. Çık de, kandırıldık, oyuna geldik, tuzağa düştük de. Söylemiyor, söyleyemiyor... Çünkü sen yabancı devletlerden aldın bu istihbaratı, kendi çıkarlarını onlara teslim ettin sen. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını savunan en son başbakansın. 34 yurttaşımız öldü. Bunlar bizim insanlarımız. Bunların da annesi babası var. Bir AKP milletvekili, 'Görüntüleri izledim, hepsi kaçakçıydı' demiş. AKP'li milletvekili izlediyse, gösterin herkes izlesin. 34 yurttaşımızın katili kim, çık bunu yüreğin varsa, millete anlat" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, Van'da depremden sonra insanların kaldığı çadırların yüzde 99'unun yazlık çadırlar olduğunu söyledi ve konteynerlerin dağıtımının 1 Şubat'ta tamamlanacağına dair yapılan açıklamaları hatırlattı.





'İki kurultayı birleştirme olanağımız yok'



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İki kurultayı birleştirme olanağımız yok. Tüzüğe göre dokunamıyoruz. Ayrı ayrı yapacağız" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kurultayı birleştirme olanaklarının bulunmadığını belirterek, "Tüzüğe göre dokunamıyoruz, ayrı ayrı yapacağız. Yeni tüzükte bu garabeti de ortadan kaldıracağız. Böylece kurultay taleplerini birleştirme imkanımız çıkacak" dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Meclisteki grup toplantısı sonrası, gazetecilerin olağanüstü tüzük kurultayına ilişkin sorularını yanıtladı. İkinci kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, yarın ilan edileceğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, iki kurultayı birleştirme olanaklarının bulunmadığını belirterek, "Tüzüğe göre dokunamıyoruz, ayrı ayrı yapacağız" dedi.



İkinci kurultay için 1 Mart tarihinin öne çıktığının ifade edilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "İlan, yarın ya da öbür günkü gazetelerde olacak. Yeni tüzükte bu garabeti de ortadan kaldıracağız. Böylece kurultay taleplerini birleştirme imkanımız çıkacak. Şu anki tüzük ona izin vermiyor" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'na ilişkin Anayasa Mahkemesine gidip gitmeyeceklerini ilişkin soruyu ise "Arkadaşlarla görüşüyoruz" diye yanıtladı.



