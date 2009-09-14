Dindar Amerika Darwin filmini istemiyor

Charles Darwin'in hayatını konu alan İngiliz yapımı bir film Amerikalı izleyicilerin evrim teorisini çok tartışmalı bulduğu gerekçesiyle ABD'de apacak şirket bulamıyor.



Başrolünde Paul Bettany'nin oynadığı "Creation" (Yaratılış) adlı filmde Darwin'in "Canlıların Kökenleri"ni yazdığı sırada "iman ve akıl arasında verdiği mücadeleyi" konu alıyor.



Filmde Darwin 10 yaşındaki kızı Annie'nin ölümünden sonra tanrıya inancını yitirmiş bir kişi olarak betimleniyor.



Açılışı Toronto Film Festivali'nde yapılan filmin İngiltere prömiyeri de pazar günü yapılacak.



Film Avusturalya'dan İskandinav ülkelerine kadar dünyanın hemen heryerinde gösterime girecek.



Ancak Amerikan dağıtım şirketleri Amerikalıları kızdıracağı gerekçesiyle bu filmin dağıtımını yapmayı redediyor.



Halbuki Gallup tarafından geçtiğimiz şubat ayında yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre Amerikalıların yüzde 39'u evrim teorisine inanıyor.



Filmleri Hristiyan bakış açısından eleştiren etkili internet sitesi Movieguide.org, Darwin'i öjenklerin babası olarak tanımlayıp bilimadamını "ırkçı, bağnaz ve bıraktığı miras kitlesel cinayet olan 1800'lerin doğabilmicisi" olmakla suçladı.



"Creation"ın Oscar'lı yönetmeni jeremy Thomas "Canlıların Kökenleri' kitabının yayımlanmasında 150 yıl sonra bu düşünce ve tavırların hala varolması karşısında afalladığını söyledi.



Thomas, "2009 yılından karşı karşıya bulunduğumuz durum budur. Çok şaşırtıcı bir durum. Filmin Amerika'da bir dağıtımcısı yok. Dünyanın başka her tarafında anlaşmaları yapıldı ama içeriği nedeniyle Amerika'da dağıtımcısı yok. Filmi görenler bunun bu yıl gördükleri en iyi film olduğunu söylüyorlar ama ABD'de kimse bunu dikkate almıyor. Bu konunun Amerika'da hala hassas bir konu olmaya devam ediyor olmasına inanamıyorum. Burada hala dünyanın altı günde yapıldığına inanıyorlar. New York ve Los Angeles'in dışındaki Amerika'da din hüküm sürüyor" diye konuştu.

