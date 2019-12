Dinçöz ve Tanrıyar'dan son karar

T24- Can Tanrıyar'ın twitter hesabında yayımladığı gelişme herkesi şaşırttı.





Mart ayında sürpriz bir kararla 10 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Can Tanrıyar-Petek Dinçöz çifti, ayrılığın ardından birbirleri hakkında söylenmedik söz bırakmamıştı. Can Tanrıyar'ın uzun süren çabalarının ardından birkaç kez bir araya gelen ancak ısrarla artık yalnızca arkadaş olabileceklerini açıklayan çift, son olarak önceki gün Etiler'de yemek yerken görüntülenmiş ve gazetecilerin olay yerine gelmesiyle Petek Dinçöz mekanı terk etmişti.



"ŞU AN BODRUM'DAYIZ"





Ancak Tanrıyar'ın çabaları nihayet sonuç verdi ve çift ayrılmalarının üzerinden dört ay geçmişken yeniden bir araya geldi. Can Tanrıyar'ın twitter hesabından yaptığı açıklamayla barışmalarını herkese duyurdu. Tanrıyar "Nihayet!.. Petek'le barış sağladık ve şu anda Bodrum'dayız. 10 yılı bir kızgınlıkla silmenin doğru olmadığına ikna ettim ve en azından tekrar denemeye karar verdik. Bakalım, herşeyin hayırlısı..." açıklamasını yaptı.