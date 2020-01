Dinçöz: Can beni kemerle dövüp kasetle tehdit etti

Petek Dinçöz ile 4 yıl önce boşandığı eşi Can Tanrıyar'ın boşanma nedeni, Petek Dinçöz'ün emniyette verdiği ifadenin ortaya çıkmasıyla aydınlandı. Dinçöz, verdiği ifadede eşinden yıllarca şiddet gördüğünü, ancak ünlü biri olduğu için bunu dile getirmediğini, ayrıca kendisine ait olmadığını söylediği porno kasetle tehdit edildiği için yıllarca Tanrıyar'a mahkum yaşadığını ifade etti.

Şarkıcı Petek Dinçöz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği bir şikâyet dilekçesinde, eski eşi Can Tanrıyar ile ilgili korkunç iddialarda bulundu.

'Birlikte yaşamaya mecbur bırakıldım'



Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre Dinçöz'ün, dilekçesinde Can Tanrıyar'ın kendisini kemerle dövdüğünü ve elinde seks kasedi olduğunu söyleyerek şantaj yaptığını ileri sürdü. Ankara Cumhuriyet Savcılığı Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından kayıt altına alınan dilekçede Petek Dinçöz, 12 yıl birliktelik yaşadıkları Can Tanrıyar ile 4 yıl önce boşandığını kaydetti. Boşanmanın ardından baskı ve tehditler sebebiyle Can Tanrıyar ile birlikte yaşamaya mecbur bırakıldığını kaydeden Dinçöz, 2012 yılı Temmuz ayında gördüğü şiddet, tehdit ve hakaretler sebebiyle birlikte yaşadıkları evi terk ettiğini belirtti. Can Tanrıyar'ın fiilen ayrılmalarının ardından da kendisine yönelik suç içeren eylemlerini sürdürdüğünü öne süren Dinçöz, menajeri Haluk Şentürk'ün de Tanrıyar'ın tehdit ve hakaretlerinden nasibini aldığını ifade etti.



'Uzun yıllar şiddete maruz kaldım'



Uzun yıllar şiddet ve hakarete maruz kalmasına rağmen toplum tarafından tanınan bir insan olması sebebiyle sesiz kaldığını söyleyen Petek Dinçöz, fiilen Can Tanrıyar'ın yanından ayrıldıktan sonra bu kez de sözlü uyarı ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını savundu. Tanrıyar'ın, menajeri Haluk Şentürk'e gönderdiği mesajları savcılığa delil olarak sunan Dinçöz, mesajlarda kendisine yönelik hakaret ve tehdit bulunduğunu belirtti. Petek Dinçöz, Tanrıyar'ın kendisini döverek el yazısı ile bir takım insanlarla beraber olduğuna dair bir yazı yazdırıp kâğıt imzalattırdığını ileri sürdüğü şikâyet dilekçesinde, Can Tanrıyar'ın bir keresinde kendisini pantolonundan çıkardığı kemer ile dövdüğünü kemerin tokasının dizinde meydana getirdiği yaranın izinin halen mevcut olduğunu belirtti. Dinçöz kamuoyundan gizlese de Tanrıyar'dan yediği dayak sonucu bir keresinde gözünden yaralandığını, bu durumu belgelemek için fotoğraf çektirip sakladığını ifade etti.

'Kaset bana ait değil'



Petek Dinçöz, şikâyetinde Can Tanrıyar'ın kendisini bir porno kasetle de tehdit edip şantaj yaptığını ileri sürdü. Söz konusu kasedin kendisine ait olmadığını söyleyen Dinçöz, bu kaset tehdidi sebebiyle istemeden Tanrıyar'a muhtaç kaldığını iddia etti. Tanrıyar'ın yaptıklarından ötürü ruhi sarsıntılar geçirdiğini, dengesinin alt üst olduğunu savunan Dinçöz, korku içinde yaşadığını, günlük hayatını endişe içinde geçirmeye başladığını da vurguladı. Dinçöz, şikâyetinin sonuç bölümünde Can Tanrıyar ile ilgili gerekli tahkikatın yapılmasını ve tehdit, hakaret, şantaj ve müessir fiil suçlarından hakkında kamu davası açılmasını istedi. Bilindiği gibi daha önce İstanbul Adliyesi'ne başvuran Can Tanrıyar, Petek Dinçöz ve annesine karşı koruma davası açmış, mahkeme 3 ay koruma kararı vermişti.