-DİNÇER'DEN LOKMAN AYVA'YA ''DUYGUSAL'' YANIT ANKARA (A.A)- 24.12.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın Torba Yasa'daki engellilerle ilgili maddeye yönelik tepkisini ''Lokman bizim kardeşimizdir. Muhtemelen duygusal bazı şeyler olabilir ama onu Lokman'a sorun lütfen. Bunların hepsi birbirimize nazlanmadan ibaret şeylerdir'' şeklinde değerlendirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dinçer, bir gazetecinin ''Torba Yasada engellilerle ilgili bir düzenlemeye yer verdiniz. Sayın Lokman Ayva sizin ihracınızı istedi. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Engellilerle ilgili torba yasadaki düzenleme, engellilerin istihdam edilmesiyle ilgili daha esnek ve fırsat tanıyan bir yapıya ulaşma çalışmasıdır. Maalesef bizim engellilerle ilgili aldığımız tedbirler ülkemizdeki bütün engellilerin çalışma hayatına veya tüm toplum hayatına katılmasına kafi gelmiyor. Bizim bir şekilde engellilerimizin hem bir tarafıyla meslek kazanmalarına, öbür tarafıyla çalışma hayatına katılmalarını mümkün hale getirecek ve toplum hayatının içerisinde günlük olarak aktif bir şekilde katılmalarını sağlayacak düzenlemeleri ve tedbirleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Torba Yasada gündeme getirdiğimiz mesele Ulusal İstihdam Stratejisi Platformunda bu ülkenin bütün bilim adamlarının, uzmanlarının ve teknisyenlerinin bununla ilgili çözüm önerilerinden bir tanesidir. Bu açıdan bakıldığında biz bu düzenlemeyle hem işletmeleri özürlü çalıştırma konusundaki sıkıntılardan kurtaracağız hem de özürlülerimize daha fazla iş yaratma kapasitesine ulaşacağız. Ben bu düzenlemenin çok iyi olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımız muhtemelen kanundaki düzenlemenin içeriğiyle alakalı çok ayrıntılı bilgi sahibi olmadılar. Onlar bilgi sahibi oldukça yapılan çalışmanın etkinliğini fark edecekler diye bekliyorum. Çünkü dün bana Özürlüler ve Sakatlar Konfederasyonu ile ilgili temsilciler geldi. Yaptığımız düzenlemeyi paylaştığımda memnuniyetlerini ifade edip ayrıldılar. Muhtemelen yapılan düzenlemenin içeriği fark edildikçe ilgili tarafların desteğini alacağız diye bekliyorum.'' Dinçer, ''Sayın Lokman Ayva'nın bu kadar itiraz etmesinin, nedeni nedir?'' sorusuna, ''Lokman bizim kardeşimizdir. Bu soruyu ona sorun. Muhtemelen duygusal bazı şeyler olabilir ama onu Lokman'a sorun lütfen. Bunların hepsi birbirimize nazlanmadan ibaret şeylerdir'' dedi.