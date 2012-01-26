-Dinçer'den İstiklal Marşı açıklaması İZMİR (A.A) - 26.01.2012 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, okullarda İstiklal Marşı okunmasının zorunlu olmaktan çıkarılmasının söz konusu olmadığını belirterek, ''Olabilir mi sizce? Bu ülkede İstiklal Marşı'ndan daha çok bizi bir araya getiren kaç tane değerimiz var ki?'' dedi. Dinçer, İzmir Valiliğinin toplantı salonunda İzmir Milli Eğitim Müdürü ve ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dinçer, ''Milli güvenlik'' dersinin kaldırılmasıyla ilgili soru üzerine, şunları söyledi: ''Milli güvenlik dersinin amacına baktığımızda daha çok öğrencilerimize tarih şuuru vermek, aidiyet duygusu kazandırmak, vatan sevgisi aşılamak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı hakkında bilgi vermek olarak kurgulanmış. Biz bu konuları sosyal bilgiler, vatandaşlık bilgisi, tarih dersi, Atatürk ilke ve inkılap tarihi derslerinde inceleme imkanına sahibiz. Dünyada ve Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirinde konuyla ilgili benzer bir ders söz konusu değil. Sadece Polonya'da 'Savunma Eğitimi' ismiyle bir ders uygulanmakta. Onun dışında aidiyet duygusunu, tarih bilincini, vatandaşlık haklarıyla ilgili hususları birçok ülke benim az önce ifade ettiğim derslerde incelediği gibi, din derslerinde bile bunları veren ülkeler bulunuyor. Biz, dünyadaki uygulamaları gözden geçirdik. Ülkemizdeki konuyla ilgili eleştirilere baktık ve milli güvenlik dersinin kazanımlarını korumak şartıyla dersin bizatihi kendisini kaldırmanın uygun olacağına karar verdik.'' -''Saydam bir şekilde kararlarımızı paylaşıyoruz''- Dinçer, bir gazetecinin, ''Andımız ne zaman kalkacak?'' yönündeki sorusuna karşılık, ''Bu tür konuları, bir çalışmaları olduğunda veya tamamladıklarında paylaştıklarını'' dile getirerek, ''Birilerinin talebi üzerine veya birtakım spekülatör talepler üzerine ben doğrusu değerlendirme yapmak istemiyorum. Böyle bir çalışma olduğunda sizlerle paylaşacağım. Şu anda böyle bir çalışma yok'' diye konuştu. Dinçer, okullarda İstiklal Marşı'nın okunmasının zorunlu olmaktan çıkacağını yönündeki iddiaların bulunduğunun belirtilmesi üzerine, ''Olabilir mi sizce? Bu ülkede İstiklal Marşı'ndan daha çok bizi bir araya getiren kaç tane değerimiz var ki? Dolayısıyla bu tür tartışmaları yapmanın çok makul olmadığını düşünüyorum. Saydam bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığında yapmakta olduğumuz çalışmalar ve kararlarımızı sizinle paylaşıyoruz'' dedi. ''Arapça'nın zorunlu ders olmasına ilişkin çalışma var mı?'' yönündeki soruya, ''İhtiyaç var mı Türkiye'de öyle zorunlu bir derse'' yanıtını veren Dinçer, isteyenlerin Arapça'yı seçmeli ders olarak alabileceğini ifade etti. Bakan Dinçer, bir gazetecinin ''İzmir Büyükşehir Belediyesi okullara süt yardımı yaptı, sizin tarafınızdan ilgili müdürlükler okullara yazı gönderdi, 'ne kadar dağıtıldı' diye. Bunda amaç neydi?'' sorusu üzerine, şunları kaydetti: ''İzmir'de süt dağıtıldığını da bilmiyorum, 'ne kadar süt dağıttınız' sorusu hakkında da bilgi sahibi değilim. Ama biz Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı birlikte çalışarak, Sağlık Bakanlığının da desteğiyle ilköğretim okullarımızın özellikle birinci kademesinde süt dağıtımıyla ilgili bir program üzerinde çalışıyoruz.''