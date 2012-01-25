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Yaşam

Dinçer'den "öğretmen alımı" açıklaması ANKARA (A.A)

25 Ocak 2012 12:59

-Dinçer'den "öğretmen alımı" açıklaması ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 2012 yılındaki esas öğretmen alımını ağustos ayında yapacaklarını bildirdi.  Dinçer, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, öğretmen atamalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Şubat ayında yapılacak 17 bin öğretmen atamasına ilişkin atama kılavuzunun çok kısa zamanda yayımlanacağını belirten Dinçer, 2012 Bütçe Kanunu'nda 29 bin memur kadrosunun tahsis edildiğini, bunlardan 17 bininin de Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldığını söyledi.  Dinçer, ''Çok büyük ihtimalle yeni bir kadro kanunu çıkacak, zaman içerisinde. Ama biz 2012 yılındaki esas öğretmen alımımızı ağustos ayında yapacağız'' dedi. 

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