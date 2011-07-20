-DİNÇER'DEN "KAYIT GENELGESİ" ANKARA (A.A) - 20.07.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğrenci kayıtlarına ilişkin olarak, ''Gerek merkezi sistemle gerekse sınavsız öğrenci alan Bakanlığımıza bağlı her tür ve düzeydeki resmi eğitim-öğretim kurumlarına öğrenci kayıt kabullerinde ve diploma verilirken kesinlikle bağış talep edilmeyecek'' talimatı verdi. Bakan Dinçer, ''Öğrenci Kayıt ve Kabullerinde ve Diploma Karşılığı Bağış Alınmaması'' konulu bir genelge yayımladı. Eğitimin bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen , kültürel değerleri koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan bir süreç olduğuna dikkat çekti. Geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri en iyi şekilde eğiterek, çağın gerektirdiği şekilde yetiştirmenin devletin asli görevleri arasında yer aldığını belirten Dinçer, eğitime erişimin artırılması, daha kaliteli eğitim sunulması ve başarının sürekli yükseltilmesine yönelik eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi çalışmalarına öncelik verildiğini kaydetti. Devlet olarak gerçekleştirilen reform niteliğindeki çalışmalar ve hayata geçirilen projelerin yanı sıra, velilerin, hayırsever vatandaşların ve kurum ve kuruluşların da katkılarının bulunduğuna ve bu desteğin arttığına dikkat çeken Dinçer, Anayasanın ''Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi'' başlıklı maddesinde, ''Kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılmayacağı, ilköğretimin kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğu'' hükmünün yer aldığını hatırlattı. Bakan Dinçer, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 16. maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde; eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, okul ile aile arasında işbirliği sağlamaya yönelik okul-aile birliklerinin kurulacağı, okul-aile birliklerinin, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; ayni ve nakdi bağışları kabul edebileceği, ancak öğrenci velilerinin hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamayacağı, hükümlerinin yer aldığını anımsattı. Dinçer, ''Bir yandan eğitim alanında özellikle son yıllarda yapılan iyileştirmelerde Devlet-vatandaş işbirliğinin en güzel örneği yaşanırken, bir yandan da okullarımızda öğrenci kayıt kabul esnasında ve diplomaların verilmesi sırasında velilerimizin bağış yapmaya zorlandığı yönünde az sayıda da olsa duyumlar alınmaktadır. Okullarımızda, öğrenci kayıtlarının bağış şartına bağlanması ve bağış yapmayanlara diplomalarının verilmemesi kabul edilemez bir durumdur'' dedi. Bakan Dinçer, yayımladığı genelgeyle şu talimatlarda bulundu: ''Gerek merkezi sistemle gerekse sınavsız öğrenci alan Bakanlığımıza bağlı her tür ve düzeydeki resmi eğitim-öğretim kurumlarına öğrenci kayıt kabullerinde ve diploma verilirken kesinlikle bağış talep edilmeyecek. Bu dönemlerde; okul aile birlikleri temsilcileri, öğrenci velileri ile bağış yapılması amacıyla karşı karşıya getirilmeyecek, öğrenci kayıt-kabulü ve diploma verilmesi karşılığında okul-aile birlikleri hesabına para yatırılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamındaki diploma harç ücretleri, ilgili mevzuatına göre değerlendirilecektir.'' Konunun Bakanlık tarafından sıkı bir biçimde takip edileceğinin bilinmesini isteyen Bakan Dinçer, konu hakkında gerekli titizliğin gösterilmesi için okul müdürlüklerinin uyarılmasını da istedi.