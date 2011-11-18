-Dinçer: ''Van'da ücretsiz etüt hizmeti verilecek'' ANTALYA (A.A) - 18.11.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Van'da SBS ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Halk Eğitim Merkezlerinin ücretsiz etüt hizmeti vereceğini bildirdi. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde düzenlenen ''Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı''na katılan Bakan Dinçer, öğle yemeğinde gazetecilerle buluştu. Van'da eğitimin 5 Aralık'ta başlayacağını hatırlatan Bakan Dinçer, bu tarihten önce bakanlık yetkililerinin bölgeye giderek, ilk ve ortaöğretimle ilgili durum değerlendirmesi yapacağını belirtti. Kentteki göç sonrası durumun analiz edileceğini belirten Dinçer, öğrencilerin okula gitmeye hazır olduklarını kaydetti. Van'da SBS ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin mağduriyetini gidermek için de önlemler aldıklarını anlatan Bakan Dinçer, ''Orada SBS ve üniversiteye girecek çocuklar için Halk Eğitim Merkezleri ücretsiz etüt verecek. Üniversite sınavına 5 ay var. Fedakarlık yaparak bu bir aylık farkı kapatırız'' dedi. Bakan Dinçer, Van İl Milli Eğitim ve Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan personelinin de yaklaşık 10 gün süreyle çeşitli tesislerde tatile gönderileceğini sözlerine ekledi.