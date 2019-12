-Dinçer: Öğretmenliğin itibarını hak ettiği düzeye çıkaracağız ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, temel hedeflerinin; öğretmenlik mesleğini daha iyi noktalara taşımak ve sorunlara ilişkin kalıcı çözümler üretmek olduğunu belirtti. Dinçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmen temsilcilerini Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende kabul etti. Bakan Dinçer, burada yaptığı konuşmada, Van'daki depremde hayatlarını kaybeden öğretmenlerin çalıkuşu misali evinden, ailesinden ayrılarak öğrencilere ışık olmaya, onların hayatlarını değiştirmeye çalıştığını, hayatını kaybeden öğretmenlerin anılarını yaşatmak için öğretmenlerin isimlerinin memleketlerindeki okullara verileceğini söyledi. Milli Piyango İdaresinin Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 40'ın üzerinde okul yaptırdığını ve bu okulların adlarının da depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin isimleriyle değiştirileceğini ifade eden Dinçer, öğretmenlerin anılarını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. -''Çürük binaları bir insanın yaptığına inanmak zor''- ''Yıkılan çürük binaları bir insanın yaptığına, bir insanın denetlediğine inanmak oldukça zor'' diyen Dinçer, şunları söyledi: ''İnsan dışındaki tüm canlılar dünyaya geldikleri gibi ölmektedir, bir tek insan yaşadığı müddetçe insanca yaşamanın ve insan kalmanın mücadelesini vermektedir. Yusuf Has Hacip 11. yüzyılda 'insan çok, insanlık az' diye seslenmiştir. Her an, her dakika insanca erdemleri çoğaltarak ve insanlıktan çıkmamak için mücadele etmek zorundayız. İnsan yetiştirme sanatı olan eğitimin en önemli işlevlerinden biri de budur. Bir çocuğun yolunu bulmasında, içindeki potansiyeli ortaya çıkarmasında, doğru tutum ve davranışlar geliştirmesinde öğretmenlerimizin rolü son derece önemlidir.'' Dinçer, yoksulluk, işsizlik, şiddet ve terör gibi sorunların çözümü için her yaşta insanın beklentisi ve ihtiyaçlarına yönelik imkan ve hizmet politikası geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bu amaca yönelik olarak 18-20 Kasım tarihlerinde öğretmenlik mesleğinin sorunlarının tartışıldığı Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı'nın düzenlendiğini hatırlattı. -''Öğretmenlerin vasıflarını geliştirmeye yönelik çalışma içerisindeyiz''- Çalıştayda öğretmenlik mesleğinin sorunlarına ışık tutacak son derece önemli tespit ve çözüm önerilerinin ortaya çıktığını, öğretmenlerin vasıflarının geliştirilmesine yönelik bir yol haritası niteliğinde olan stratejik plan çalışmalarının önümüzdeki süreçte başlayacağını ifade eden Dinçer, ''Temel hedefimiz; öğretmenlik mesleğini bugün olduğundan daha iyi noktalara taşımak ve sorunlara ilişkin kalıcı çözümler üretmektir'' diye konuştu. Öğretmenlerin talep, beklenti, kişisel ve mesleki becerilerinin ön planda tutulduğu bir çalışma yapacaklarını anlatan Dinçer, ''Öğretmenlik mesleğinin itibarını alacağımız önlem ve atacağımız adımlarla hak ettiği düzeye çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Öğretmenin mutluluğu öğrencinin de mutluluğudur. Öğretmenin kalitesi, eğitimin de kalitesidir'' dedi. Öğretmenlerin en büyük gururunun yetiştirdiği öğrencilerin kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler olduğunu görmek olacağını ifade eden Dinçer, okul öncesi eğitimden, yüksek eğitime kadar eğitimin tüm basamaklarında nitelikli eğitim için çalışmaların devam ettirildiğini, Cumhuriyetin 100. yılında Uluslararası Öğrenci Başarı Değerlendirmesi'nde Türkiye'nin en başarılı ilk 10 ülke arasında yer almasının hedeflendiğini söyledi. -Bakan Dinçer'in matematik öğretmeni salonda- Konuşmasının ardından Bakan Dinçer'in, 81 ilden gelen öğretmen temsilcilerine hediyelerini vereceği, ancak Dinçer'e bir sürpriz olduğu anons edildi. Bakan Dinçer'in Karaman'da okuduğu dönemde matematik derslerine giren öğretmeni Ahmet Özer'in de salonda bulunduğu belirtilerek, Ahmet Özer kürsüye davet edildi. Dinçer, öğretmeni Ahmet Özer'e sarılarak Öğretmenler Günü'nü kutladı. Dinçer daha sonra, 81 ilden gelen öğretmen temsilcilerinin 24 Kasım Öğretmenler Gününü teker teker kutlayarak, hazırlanan hediyelerini verdi. Ahmet Özer, Dinçer'in arkadaşlarıyla iyi geçinen çok iyi bir öğrenci olduğunu belirterek, not ortalaması her zaman yüksek olan Dinçer'in okulunu yarım dönem erken bitirdiğini söyledi. Dinçer'in çok çalışkan, ileriyi gören, zeki bir öğrenci olduğunu anlatan Özer, ''Çok duyguluyum, bir öğretmenin en gururlandığı an budur. Öğrencisinin yüksek bir mevkide olması bizim için büyük gurur vericidir'' diye konuştu. Özer, Karaman İmam Hatip Lisesine ilk atanan öğretmenlerden olduğunu anımsatarak, o dönemdeki öğrencilerin hepsinin bugün yüksek mevkilerde olduğunu, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek'in de kendi öğrencisi olduğunu ifade etti. Törenin ardından Bakan Dinçer ve öğretmenler hatıra fotoğrafı çektirdi.