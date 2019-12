Dinçer: Odalarınızda oturmayın işinizi yapın!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nı aynı çatı altında toplayan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun il müdürlerine Ankara’da konferans verirken çok sert konuştu: “Sosyal güvenlikte kayıt dışılık yüzde 43. Ben çözeceksem siz niye varsınız? O güzel makam odalarında oturmayın, vatandaşın işini yapın.”



Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) il müdürlüklerinde sorun yaşayan vatandaşlar bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’e kadar ulaştı. Mektup ve e-mailler üzerine harekete geçen Bakan Dinçer, bizzat devreye girerek vatandaşlar adına iş takibi yapmaya başladığını açıkladı.



SGK il müdürleri ile toplantı yapan Dinçer, il müdürlüklerinde vatandaşların yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve çok ağır ifadelerle kendi bürokratlarını eleştirdi. Dinçer, “Müdürler güzel odalarda oturuyor, hizmet noktaları rezalet. O güzel odalarda oturmayın, önce işinizi yapın” dedi.



Nazlanmayın, kapris yapmayın



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer il müdürlerini uyararak, vatandaş odaklı yönetim için yapılması gerekenleri sıraladı. Dinçer; “Herhangi birisi, herhangi bir hakka sahipse nazlanmadan, niyazlanmadan, kapris yapmadan o hakkını verebilmeliyiz. Bizden hizmetini hemen etkin bir şekilde almalı, hatta kapıdan çıktığında ‘vay canına bu iş bu kadar kolay mıydı, ne çabuk işimi gördüler’ diye şaşırsın” diye konuştu.



Masa masa dolaştırmayın



“Bir iş olmayacaksa bunun neden olmayacağını vatandaşa izah edin” diyen Dinçer, il müdürlerine şöyle seslendi: “Reddedilen her talep, gerekçesiyle yazılı olarak başvuru sahibine bildirilecek. (Hayır) dediğiniz her davranışı yazılı olarak ve gerekçesiyle bildireceksiniz ve ben vatandaşın işini neden yapmadığınızı bileceğim. Bana daha dün Denizli’den vatandaş mektup yazdı. Benim e-mailim açık. Doğrudan doğruya bana mektup yazan, e-mail yazan bütün vatandaşların e-maillerini okuyor, ilgileniyor ve ilgililere havale ediyorum. Sonra da ne oluyor diye soruyorum; bilginize. Vatandaş, ‘Şu işlemler için müracaat ettim ve hepsinden olumsuz yanıt aldım’ diyordu.



Beni de meşgul ettiniz



Buradan ilgili arkadaşları arattırdım, hepsinin olabileceğini bana söylediler. Sonra vatandaşa ‘Olabiliyormuş’ diye e-maille cevap verdim. O kişi benim e-mailimle o ile gitti ve kendisine yeniden hayır cevabı verdiler. Dün sordurdum işi bitti. Şimdi soruyorum: bu iş bitecek bir işse, niçin vatandaşımız bir hafta boyunca bekletilip oyalandı ve beni de meşgul ettiniz. Bütün illerden benzer şikayetler geliyor. Hangi illerden bugüne kadar kaç tane şikayet geldi hepsini tespit ettiğimi ve bunları bir köşeye yazdığımı bilmenizi istiyorum. Bir vatandaşın işi hukuka uygun değilse yapmayın biz müdahale ettiğimiz zaman sağlam bir gerekçeyle yapılamıyor demelisiniz. Ama yukarıdan ben, başkanınız söylediği zaman yapılacaksa niye vatandaşa hayır diyelim.”



Masaların üstünde yığılı dosyaları kafamda işaretliyorum



Sosyal güvenlikte kayıt dışılık sorununa da dikkat çeken Bakan Ömer Dinçer, “Sosyal güvenlik alanında kayıt dışılık oranı Türkiye çapında yüzde 43. Bunun sorumlusu kim arkadaşlar? Sorumlusu hep beraber değil miyiz? Bunu kim çözecek? Benden mi bekliyorsunuz, eğer ben çözeceksem siz niye varsınız? Eğer kurumun başkanı çözecekse, bu işle uğraşacaksa niye illere teşkilat kuruyoruz? Her ilde en az 15 kişi çalışıyor, yüzlerce çalışanı olan illerimiz var” hatırlatmasını yaptı. Bakan Dinçer, şunları ekledi: “İllere geldiğimde size hiçbir şey söylememiş olsam bile insanların arasında moralinizi bozacak tavır içinde olmasam bile masalarınızın ve rafların üzerindeki bekleyen dosyaları görmediğimi mi düşünüyorsunuz! Brifing verirken hazırladığınız rakamlardaki eksiklikleri veya parlatılmış oranları fark etmediğimi mi düşünüyorsunuz. Unutmayın ben istatistik biliyorum. Oraya geldiğimde dosyalar hâlâ bekliyorsa, bilin ki kafamın bir köşesine bir işaret koyuyorum.”