'Dinçer, hedefim çocukları küresel rekabete hazır hale getirmek'

Yavuz Donat

(Sabah, 30 Ağustos 2012)

Eğitime devam

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer aradı...

Uzun konuştuk.

Dün "eğitim üzerine" yazmıştık.

Bugün "Bakan'ın söylediklerini" paylaşacağız.

Dinçer "hedefim şu" dedi:

Çocukları küresel rekabete hazır hale getirmek.

Pek çok AB ülkesinde çocuk, 60 aylıkken ilköğretime başlıyor.

Geçen yıl 5 yaş grubunun yüzde 71'i okul öncesi eğitim aldı.

Takdir beklerken, eleştiriliyoruz... Neden?

Bakan'ın "çağdaş eğitim... Küresel rekabete ayak uyduracak eğitim düzeyi" hedefine ancak şapka çıkarılır.

Ama... "4+4+4"ün altyapısı hazır mı?.. "Bu iş" aceleye getirilmedi mi?

Ömer Dinçer'in yanıtı: - Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü... Bütün hazırlıklar yapıldı...

Öğretmenlerin eğitimi dahil.

Sabaha kadar

Konu önemli... Tartışılmalı... Gerekiyorsa sabaha kadar. Örneğin Ali Kırca... Yeni yayın döneminin ilk "Siyaset Meydanı"nda eğitim konusunu işleyebilir...

Bakan konuşur... Sivil toplum liderleri, öğretmenler konuşurlar.

Ve diğer TV'ler... Eğitim konusuna uzak kalmamalılar.

İhtiyaç var... Giderilmesi gereken bilgi kirliliği var.

Dün... Bugün

Öğretmen tayinlerini konuşurken Bakan Dinçer "bir şey daha" söyledi:

Geçen yıl 40 bin öğretmen aldık... Bizi alın da, nereye gönderirseniz gönderin diyorlardı... Gönderdik.

Bu yıl 20 bini bize baskı yapıyor...

Gönderdiğimiz yerden almamızı, başka kentlere atamamızı istiyor.

Şimdi herkes elini vicdanına koysun... Bu 20 bin öğretmeni istedikleri yere göndereyim... Ama ya öğretmensiz kalan çocuklarımıza ne diyeceğim?

Mesaj yağmuru

Hazır, konuşmuşken... Ömer Dinçer'e "son günlerdeki mesaj bombardımanından" bahsettik.

Her gün "yüzlerce" mesaj... Yağmur gibi.

Öğretmenlerden... Eş durumu... Tayin istekleri.

- Aynı yağmur size de yağıyor mu sayın Bakan?

Ömer Dinçer "yağmaz olur mu" diye söze başladı.

- Size bir soru soracağım... Sizin için öncelik hangisi?.. Çocuğunuzun daha iyi eğitimi mi?.. Uluslararası rekabete hazır donanıma gelmesi mi?.. Yoksa öğretmenlerin, istedikleri yere tayini mi?

Öğretmenlere...

Öğretmenler... Başımızın tacı.

Mağdur edilmemeliler... İncitilmemeliler.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer "kesinlikle" dedi:

- Öğretmenleri mağdur etmem...

Etmiyorum... Ağustos boyunca eş durumundan ve diğer gerekçelerle 156 bin öğretmen yer değiştirdi... İller, ilçeler arasında... Amacım daha nitelikli bir eğitimi sağlamak iken, bu kadar eleştiriyi hak ediyor muyum?

Aman dikkat

En çok konuşulan, tartışılan konulardan biri...

Üçlü eğitim.

Bakan dedi ki "nasıl olacak?.. Yok böyle bir şey... Mümkün değil."

Öyleyse... Ortalıkta "müthiş bir bilgi kirliliği" var demektir.

Bilgi kirliliği "nereden" kaynaklanıyor?

Bu konu "hayli derin."

Bakan anlattı... "Eğitim konusunu ideolojik platforma çekme gayretleri" de var.

"PKK propagandası" da.

Yeni eğitim yılına sayılı günler kalmışken...

Aman dikkat!