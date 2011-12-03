T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dinçer: Eğitimde kamu

03 Aralık 2011 17:24

-Dinçer: Eğitimde kamu-özel ortaklığı yapacağız KIRŞEHİR (A.A) - 03.12.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ihtiyaç duyulan okul binası temini için bazı projeleri uygulamaya koyacaklarını, bunlardan birinin de ''kamu-özel ortaklığı'' olduğunu belirterek, ''Özel sektör, okul binası yapacak, biz de eğitim hizmetini sunacağız'' dedi.  Bakan Dinçer, Kırşehir programı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.  Dinçer, bir soru üzerine, Milli Eğitim Bakanlığının okulların fiziki altyapılarını karşılamada 2 yöntem kullanıldığını, bu yöntemlerden birincisinin, Milli Eğitim Bakanlığının kendi yatırım bütçesinden kaynak ayırarak derslik yapması, diğerinin de hayırseverlerin katkıları olduğunu bildirdi. Bu iki yönteme ilaveten, en son çıkan Kanun Hükmünde Kararnameyle, 2 yeni yöntemi de eğitimde fiziki altyapının tamamlanmasında kullanmaya çalışacaklarını kaydeden Dinçer, şöyle devam etti: ''Bunlardan bir tanesi, herhangi bir işadamımızın ister bize ait bir arsa üzerinde isterse kendi arsası üzerinde okul yaparak bize kiralaması yöntemini de kullanmaya çalışacağız. Bir diğeri ise kamu-özel ortaklığı perspektifinden hareketle, özel sektörün okul binası yapması, iç donanımını tamamlaması ve diğer hizmetleriyle birlikte sunması, bizim de eğitim hizmetini vermemiz şeklinde bir ortaklık düşünüyoruz. Böylece fiziki altyapıyı tamamlayacağımızı düşünüyoruz.  Bir diğer husus ise bizim eğitim sistemimiz içinde özel sektörün payı oldukça düşük. Birçok gelişmiş ülkede, ilköğretimde özel sektörün payı yüzde 12, ortaöğretimde ise yüzde 18'e kadar çıkıyorken, biz de maalesef yüzde 2,5 civarında. Bu oranı da artırmak adına, yeni teşvikler getirmek için de hazırlıklar yapıyoruz.'' 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24