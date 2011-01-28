-DİNÇER: DİYABET HASTALARIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ TBMM (A.A) - 27.01.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, şeker ölçüm çubuğu konusunda diyabet hastalarını mağdur etmeyeceklerini belirterek, ''Çok yakında, çok daha uygun ve daha ucuz fiyatlarla satın alma gerçekleştireceğiz ve bu sorunu çözeceğiz'' dedi. ''Torba Tasarı''nın TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sürüyor. Önergesi nedeniyle söz alan CHP Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan, diyabet hastalarının şeker ölçüm çubuğu nedeniyle yaşadığı soruna işaret ederek, eleştirilerde bulundu. Söz alan Bakan Dinçer, meselenin hastaları mağdur ettiğini belirtti. Diyabet çubuğunu 55 kuruşa satın aldıklarını ifade eden Dinçer, aynı ürünü Sağlık Bakanlığının ihale yoluyla toptan 20 kuruşa satın aldığını bildirdi. Tedarikçilerden birinin daha fazla kar elde etmek amacıyla Bakanlığı mahkemeye vermesi ve Danıştayın da yürütmeyi durdurması nedeniyle yaşanan sorunun ortaya çıktığını belirten Dinçer, ''Biz kimin hakkını korumalıyız? Daha fazla kar elde etmek isteyenlerin mi yoksa kamunun hakkını mı? Biz kamunun kaynaklarını daha etkin kullanmak için çaba sarfettik. Herkes şunu bilmeli, diyabet hastalarımızı mağdur etmeyeceğiz. Çok yakında, çok daha uygun ve daha ucuz fiyatlarla satın alma gerçekleştireceğiz ve bu sorunu çözeceğiz'' diye konuştu.