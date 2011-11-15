-Dinçer: ''Dershanelere ihtiyaç kalmayacak'' TBMM (A.A) - 15.11.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, dershanelere olan ihtiyacı ortadan kaldıracak eğitim sisteminin kurulmasına ağırlık vereceklerini bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Dinçer, 18. Milli Eğitim Şurası'nda, 'Andımız'ın kaldırılmasının gündeme konulmadığını söyledi. Dinçer, bir üye tarafından Genel Kurula, 'Andımızın' kaldırılması yönünde önerge verildiğini, ancak bu önergenin de reddedildiğini belirtti. Dinçer, başka bir soruyu yanıtlarken, şu anda 47 bin 234 İngilizce öğretmeninin görev yaptığını, 8 bin 465 öğretmene ihtiyaç duyulduğunu, ancak dışarıdan İngilizce öğretmeni getirmek gibi bir planlarının olmadığını bildirdi. Dershanelerle ilgili konuya değinen Dinçer, bir yerde talep varsa arzın da ortaya çıkacağını, bu nedenle konuyu tartışırken dershanelerin varlığı üzerinden tartışma yapılmasını doğru görmediğini ifade etti. Dinçer, ''Böyle bir talebi yaratmayacak yapının kurulması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte dershanelere olan ihtiyacı ortadan kaldıracak eğitim sisteminin kurulmasına ağırlık verilecek'' dedi. Bakan Dinçer, daha önce bu yönde alınmış tedbirlerin sonucu olarak, Türkiye'de 2009-2010 yıllarında 4 bin 193 olan dershane sayısının, 2010-2011 yıllarında 3 bin 972'ye düştüğünü belirtti. Dinçer, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin aslında Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden daha az olduğu, savunmaya örtülü ödenekten de kaynak aktarıldığına ilişkin eleştiri üzerine, Milli Savunma Bakanlığına, demirbaş sayılacak türden hiçbir alımın örtülü ödenekten karşılanmaması yönünde daha önce düzenleme yapıldığını anımsattı. Milli Savunma Bakanlığı bütçesini oransal olarak etkileyecek örtülü ödenek aktarımı olmadığını belirten Dinçer, savunma-güvenlik bütçesinin tamamının 38.6 milyar lira olduğunu kaydetti. Dinçer, Milli Eğitim Bakanlığının, YÖK, üniversiteler, Yurt-Kur, ÖSYM de dahil toplam bütçesinin 56.5 milyar lira olduğunu, bunların içinde yerel yönetimlerin eğitim için ayırdığı kaynağın bulunmadığını söyledi. Okullarda bağış toplanmasına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Dinçer, ''Bakan olarak, sadece kayıt dönemlerinde öğrencilerden bağış alınmasını yasaklayan genelge yayınladım. Gönüllü katkı konusunda yasak yoktur. Okul yöneticilerinin kayıt zamanında, kayıt yapıp yapmama gücünü kullanarak öğrenci velilerinden bağış almalarına itiraz ettim. Kayıt yapıldıktan sonra öğrenci velilerinden gönüllü olarak bağış yapılabilir, buna itirazım yok. Kayıt olmayı hak etmiş öğrenciye, 'siz bağış yapacaksınız' demeyi ahlaken doğru bulmuyorum. Okula kayıt sırasındaki bağışlara ben karşıyım'' dedi.