-Dinçer: Çocuklarımızı internet kafelerden kurtaracağız İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bakanlık tarafından hazırlanan Fatih Projesi'yle öğrencilerin bilgiye her an ulaşabileceklerini kaydederek, ''Türkiye'deki tüm çocuklarımızı hem akıllı tahtalar, hem de tablet bilgisayarlarla internet kafelerden kurtaracağız ve eğitimdeki imkanların hepsini evde kullanabilir hale getireceğiz'' dedi. AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nın World Point Sport Center'da gerçekleşen 2. Olağan Kongresi'nin açılışında konuşan Dinçer, AK Parti hükümetinin, sağlık, ulaşım ve ekonomi gibi alanlardaki çalışmalarının kamuoyu ile sık sık paylaşıldığını ancak eğitim ile ilgili başarıların paylaşılmasında eksiklikler yapıldığını kaydetti. Dinçer, diğer alanlarda gerçekleşen başarıların eğitim alanında da var olduğunu belirterek, ''2002, 2003 yılına kadar tüm Cumhuriyet tarihi boyunca sadece 334 bin derslik yapıldığı halde 9 yıllık süre içerisinde 169 bin 200 derslik yaptık ama bunu kamuoyu ile paylaşmadık. Bu dersliklerde 2002 yılına kadar ortalama 55-60 çocuk ders görürken, bu sayıyı ilköğretimde 35'e düşürdük ama bunu da kamuoyuna yansıtmadık'' diye konuştu. Okul öncesi eğitim görme oranının 2002 yılı öncesinde yüzde 5 civarında olduğunu hatırlatan Dinçer, ''Bu oran bugün yüzde 43'e çıktı. 5 yaş grubunda bu oran yüzde 60'lara çıktı, ama bu sayıyı kamuoyuna anlatamadık. İlköğretimde okullaşma oranını bir çok yerde yüzde 98'e, pek çok ilde ise yüzde 100'e çıkardık. Orta öğretimde ise bu oranı yüzde 67 civarına getirdik, ama çok konuşmadık. Öyleyse bugünden sonra yapacağımız ve yaptığımız alt yapı yatırımlarıyla ülkemizin her yerinde giderek daha iyi imkanları sunuyorken, bundan sonra eğitimin kalitesini geliştirecek tedbirler almaya başlıyoruz'' ifadelerinin kullandı. -Fatih Projesi- Dinçer, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan ve şubat ayında 17 ilde 52 okulda pilot uygulamayla hayata geçirilecek ''Fatih Projesi''nin Türkiye için heyecan verici olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'ye özgün olarak hazırlanan bu projenin, donanım ve yazılımla ilgili olan kısmında 'Akıllı Tahtalar' şimdiden aklımızda iz bırakmaya başladı. Tüm dünyada projeksiyon cihazlarıyla bilgisayar üzerinden ilköğretim eğitimi bilişim teknolojileriyle desteklenirken, biz çok farklı bir uygulama yapıyoruz. Bugün kara tahtanın yanı başında bilgisayarlar olacak ve öğretmenlerimiz tahtada kendi yöntemleriyle ders anlatırken, aynı zamanda kendi bilgisayarlarındaki ve uluslararası alandaki eğitim materyallerini video gösterisi, slayt, grafik, ses ve animasyonlarla gösterme imkanı bulacak. Çocuklar, kendilerine verilecek tablet bilgisayarlardan aynı materyallerle her dakika bilgiye ulaşabilecekler.'' Dinçer, geliştirdikleri sistemle çocukların hem kaliteli yazılımlarla çalışacağını, hem de güvenli internet kullanımını sağlayacaklarını ifade ederek, ''Bu bilgisayarlarda ders kitapları olacak. Bu şekilde kitap taşıma sıkıntısı ortadan kalkacak'' diye konuştu. -Eğitim, sosyal medyada- Fatih Projesi kapsamında eğitim alanını içeren bir sosyal medya ağı da kurulacağını kaydeden Dinçer, ''Tıpkı Facebook ve Twitter gibi 'EBA' isminde yeni bir platform oluşturarak, bütün eğitim camiasının karşılıklı olarak kendini geliştirmesi için soru, cevap ve tartışmaları yapılabileceği adeta yeni bir dünya oluşturuyoruz'' dedi.