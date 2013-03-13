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Yaşam

Oyuncu Dinçer Çekmez yaşamını yitirdi

Sinema ve tiyatro oyuncusu Dinçer Çekmez, dün 16:00 sıralarında İstanbul'da hayatını kaybetti

13 Mart 2013 11:14

İstanbul Büyükşehir Tiyatroları, internet sitesinden Dinçer Çekmez’in vefat haberini "İBB Şehir Tiyatroları, emekli sanatçısı Dinçer Çekmez’i yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor" mesajıyla duyurdu.

Özellikle 1970'li yıllarda, Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi filmlerde aldığı roller ve kültleşmiş replikleriyle hatırlanan Çekmez, uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatrosu kadrosunda çok sayıda oyunda rol aldı.

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